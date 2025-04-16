Помста за Суми. Дрони атакували Іванівську область РФ (відео)

Місцеві жителі повідомляють, що в місті Шуя перекрито низку вулиць

У місті Шуя Іванівської області РФ вранці 16 квітня пролунали вибухи. Російські пабліки повідомляють, що дрони атакували 112-ту гвардійську ракетну бригаду ЗС РФ, яка у Вербну неділю завдала удару балістичними ракетами по Сумах. Про це інформує «Главком».

Місцеві жителі повідомляють, що в місті перекрили низку вулиць. Подробиці щодо наслідків атаки наразі відсутні.

У Шуї Іванівської області зранку лунають вибухи у районі базування 112 ракетної бригади російської армії



У місті відбувається часткова евакуація. У мережі пишуть про щонайменше 10 місць влучань. pic.twitter.com/J6rKCNdAfw — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 16, 2025

Зазначається, що на озброєнні 112-ї бригади перебувають оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер-М».

Зауважимо, уранці 13 квітня росіяни атакували Суми балістикою. Унаслідок ракетного удару в місті понад 30 загиблих і понад 100 людей постраждали. За масовим вбивством мирних українців стоять 112 і 448 ракетні бригади ЗС Росії. Саме розрахунок 112 бригади півтора року тому вдарив по селу Гроза в Харківській області.

Нагадаємо, що міноборони Росії заявило, що вночі країну атакували понад 100 дронів. Пропагандисти заявили, що російська протиповітряна оборона нібито знищила 115 українських дронів за минулу ніч. Зокрема, над Курською областю нібито було збито 109 БпЛА, над Воронезькою – три, по одному – над територіями Московського регіону, Брянської та Орловської областей.