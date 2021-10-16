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    Названо найпопулярніші сайти в Україні у вересні

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    Через спортивні змагання серед найпопулярніших сайтів опинилися букмекери - Названо найпопулярніші сайти в Україні у вересні

    Через спортивні змагання серед найпопулярніших сайтів опинилися букмекери

    Фото з відкритих джерел

    Які сайти українці відвідували найчастіше у вересні 2021 року

    Kantar CMeter опублікувала рейтинг найпопулярніших в Україні сайтів за вересень 2021 року. Новий звіт свідчить, що у вересні українці вболівали за спортивні події та чекали на нові смартфони.

    Футбольні турніри та інші спортивні події вплинули на ріст охоплення сайтів букмекерів. Так, одразу дві букмекерські компанії потрапили в рейтинг найпопулярніших сайтів України — Parimatch.com та Ua-1x-bet.com.

    У вересні українці також чекали на вихід новинок ринку смартфонів та гаджетів. Завдяки інтересу до презентації iPhone 13 та інших гаджетів суттєво наростив охоплення інтернет-магазин Allo.ua.

    Дані: Kantar
    Дані: Kantar

    Очікувано, що із закінченням сезону відпусток Instagram.com припинив свій тренд на зростання та приєднався до інших соціальних мереж, які відчувають на собі зменшення уваги від інтернет-користувачів.

    Інтерес до новинних ресурсів також дещо зменшився – на 1-2%, що позначилося на відсутності порталів ЗМІ в ТОП-25.

    Трійка лідерів лишається незмінною — Google, Youtube, Facebook.

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    Теги: Google Facebook YouTube Instagram
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    Названо найпопулярніші сайти в Україні у вересні