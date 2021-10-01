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    YouTubе видалятиме відео із дезінформацією про вакцини

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    Під заборону потраплятимуть відеозаписи, в яких йдеться про те, що вакцини &ndash; небезпечні - YouTubе видалятиме відео із дезінформацією про вакцини

    Під заборону потраплятимуть відеозаписи, в яких йдеться про те, що вакцини – небезпечні

    Фото з відкритих джерел

    Нове правило торкнеться всіх вакцин, а не тільки препаратів від Covid-19

    YouTube буде видаляти весь контент, який поширює будь-яку дезінформацію про схвалену в світі вакцину від коронавірусу. Про це пише Bloomberg.

    Під заборону потраплятимуть всі відеозаписи, в яких йдеться про те, що вакцини – небезпечні або можуть призводити до тривалих негативних наслідків для здоров'я.

    Нове правило стосується всіх вакцин, а не тільки препаратів від Covid-19.

    Раніше YouTube вводив заборону на ряд відеозаписів, в яких міститься критика вакцин від коронавірусу. З жовтня 2020 року, платформа видалила понад 130 тисяч роликів за порушення правил YouTube в області вакцин від Covid-19.

    Також YouTube видалив два німецькомовних канали Russia Today – RT DE і Der Fehlende Part (DFP) без можливості відновлення акаунтів.

    Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти низки компаній з Росії, серед яких безліч інтернет-видань. Зокрема, заборонена діяльність медіа-холдингу «Росія сьогодні».

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    Теги: YouTube
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    YouTubе видалятиме відео із дезінформацією про вакцини