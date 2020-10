Фахівці назвали додатки на Android, які потрібно видалити



Експерти відзначають, що при виборі програм не варто орієнтуватися на кількість завантажень

Компанія-розробник антивірусних продуктів Avast назвала додатки для Android, які рекомендується не встановлювати на смартфони.

Фахівці компанії попереджають про що збільшення кількості програм, які засмічують операційну систему великою кількістю реклами.

До таких програм відносяться Shoot Them, Crush Car, Rolling Scroll, Helicopter Attack - New, Assassin Legend - 2020 New, Helicopter Shoot, Rugby Pass, Flying Skateboard, Iron it, Shooting Run, Plant Monster, Find Hidden, Find 5 Differences - 2020 New, Rotate Shape, Jump Jump, Find the Differences - Puzzle Game, Sway Man, Desert Against, Money Destroyer, Cream Trip - New і Props Rescue.

Крім реклами, ці додатки вміють приховувати свою присутність на зараженому пристрої, що ускладнює їх видалення.

Зокрема, вищевказані програми були завантажені з Google Play більше восьми мільйонів разів.