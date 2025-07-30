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Молдова заблокувала додаток і сайт з російськими телеканалами

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Молдова заблокувала додаток і сайт з російськими телеканалами
Воде: застосунок транслює заборонений у Молдові медіаконтент із Росії та Білорусі, які вже заблокували через військову пропаганду та загрози інформаційній безпеці
фото: Daniel Vodă

У Молдові заблоковано застосунок і сайт HaiTV за трансляцію заборонених російських телеканалів

У Молдові заблокували застосунок і сайт HaiTV, які транслювали заборонені російські та білоруські телеканали. Таку заяву зробив прессекретар уряду Даніел Воде, підкресливши, що рішення ухвалили після звернень, зокрема від Ради телерадіо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsMaker.

«Державні установи знають, що потрібно робити. Необхідна тісна координація, єдині дії та професіоналізм для захисту національних інтересів. Конкретний приклад: застосунок HaiTV заблокували на території Молдови», – заявив Воде.

Даніел Воде уточнив, що останніми днями сотні жителів країни отримали через Viber запрошення завантажити цей застосунок або перейти на відповідний сайт.

«Після повідомлень, що надійшли, зокрема від Ради телерадіо, компетентні органи видали офіційні приписи про блокування. Цей застосунок транслює заборонений у Молдові медіаконтент із Росії та Білорусі, які вже заблокували через військову пропаганду та загрози інформаційній безпеці», – додав прессекретар.

Як відомо, президентка Молдови Майя Санду заявила, що Російська Федерація готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори Молдови, заплановані на вересень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на News Maker.

Санду повідомила, що Кремль інвестує в кілька політичних проєктів, аби провести своїх людей до наступного парламенту. Усі ці проєкти координуються з одного центру і значною мірою фінансуються через схеми лідера проросійської партії «Шор» Ілана Шора, якого підозрюють у спробі перевороту.

Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду висловила серйозне занепокоєння щодо можливої дестабілізації ситуації в Придністров'ї з боку Росії. Глава держави заявила, що Москва може спровокувати ще більшу кризу в регіоні, щоб вплинути на майбутні парламентські вибори цієї осені та перебіг голосування на Лівому березі Дністра.

До слова, ставка Кремля на парламентських виборах, як і на президентських у 2024 році, полягає в тому, щоб замінити керівництво Республіки Молдова людьми, яких він може контролювати, і якщо йому вдасться контролювати владу, він використає Республіку Молдова проти України.

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Теги: Молдова росія телебачення

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