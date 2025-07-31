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Україна розширює тестування 5G

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Україна розширює тестування 5G
Тепер студенти, викладачі та гості Київського ВНЗ можуть особисто випробувати переваги мережі п'ятого покоління
фото з відкритих джерел

5G можна буде скористатися в одному з вищих навчальних закладів

Київський авіаційний інститут спільно з Vodafone запустили перший університетський 5G-простір в Україні. Студенти, викладачі та гості університету можуть протестувати найшвидший доступ до мережі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віце-прем'єр-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

«Запуск 5G в Україні – важливий крок. Попри війну та безпрецедентні виклики у сфері телекому й руйнування інфраструктури, ми втілюємо свій план та активно тестуємо технологію», – йдеться в повідомленні.

Тепер студенти, викладачі та гості ВНЗ можуть особисто випробувати переваги мережі п'ятого покоління – це швидкість до 10 Гбіт/с, затримка менше 1 мс та відкритий доступ для всіх, хто має 5G-пристрій та SIM-карту Vodafone.

Досі 5G в Україні тестували тільки в офісах операторів та на промислових об'єктах.

Нагадаємо, 1 листопада 2024 року в Україні стартував пілотний проєкт з використання 5G, який триватиме два роки. Михайло Федоров зауважив, що 5G здатен передавати дані в 10 разів швидше, ніж 4G. Пілотний проєкт, за його словами, є одним із ключових кроків до повноцінного запуску 5G в Україні, який уряд планує завершити до 2030 року.

27 травня 2024 року в Україні вперше відбувся тестовий запуск мережі зв'язку 5G. Інноваційний центр Промприлад в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість звʼязку. 

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Теги: інтернет Михайло Федоров

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