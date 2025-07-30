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Росія встановила рекорд за кількістю відключень інтернету

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Росія встановила рекорд за кількістю відключень інтернету
Російські силові структури спільно з провайдерами ухвалюють рішення про обмеження зв’язку на основі оцінки «оперативної обстановки»
колаж: glavcom.ua

Росія встановила антирекорд: у липні 2025 року зафіксовано 1470 відключень інтернету

Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що у липні 2025 року Росія встановила безпрецедентний антирекорд за кількістю відключень інтернету – 1470 випадків за місяць. Ці збої стали не лише масштабними, а й регулярно повторюваними. Якщо раніше перебої були локальними і тривали кілька годин або діб, то тепер зникнення доступу до інтернету в окремих регіонах відбувається майже щоденно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Відключення були зафіксовані у десятках регіонів РФ, зокрема в Липецькій, Володимирській, Московській областях, Красноярському краї, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Нижньогородській, Свердловській та Тюменській областях. У червні 2025 року перебої зв’язку охопили 77 регіонів, з яких 47 були повністю відрізані від мережі. У липні ситуація значно погіршилася, з масовими збоями додатково у 18 регіонах, включно з тими, що розташовані далеко від зони бойових дій (Примор’я, Сахалін, Камчатка). Збої спостерігаються навіть у роботі провідного інтернету.

У розвідці підкреслюють, що росіяни змушені адаптуватися до життя без стабільного доступу до мережі, що унеможливлює звичне здійснення фінансових транзакцій, користування навігацією та отримання онлайн-послуг. Скарги громадян владі не допомагають – навпаки, чиновники погрожують відправити скаржників на війну проти України.

Російські силові структури спільно з провайдерами ухвалюють рішення про обмеження зв’язку на основі оцінки «оперативної обстановки», яка часто не пояснюється детально. Проте справжньою метою таких дій є контроль інформації та обмеження доступу росіян до джерел, небажаних для Кремля.

Нагадаємо, кіберфахівці Головного управління розвідки завдяки атаці на сервери з документацією так званої окупаційної влади Криму отримали доступ до списків дітей, яких росіяни викрали з тимчасово непідконтрольних Україні територій.

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Теги: розвідка росія інтернет

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