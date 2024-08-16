Нелюдські умови праці, страти, марші смерті та поширення хвороб призвели до загибелі у концтаборі понад 4300 осіб





Територію колишнього концентраційного табору під Хальберштадтом у землі Саксонія-Анхальт було продано інвестору, який спеціалізується на «проблемній нерухомості». Про це повідомляє видання Spiegel.

Громадська думка не приховує свого здивування, а уряд землі відмовчується.

Концентраційний табір Лангенштейн-Цвіберге був збудований у 1944 році в землі Саксонія-Анхальт як філія табору Бухенвальд. Тут утримували понад 7 тис. осіб із 38 країн. Ув'язнених використовували для буріння 13-кілометрової системи тунелів у найближчій горі. У тунелях мали розташувати ракети Фау-2 і винищувачі. Нелюдські умови праці, страти, марші смерті та поширення хвороб серед ув'язнених призвели до загибелі понад 4300 осіб.

Після війни територія табору використовувалася спочатку Національною народною армією НДР, а згодом Бундесвером. Через десятиліття, 1995 року, власність було продано приватній особі, яка безоплатно передала її Меморіальному центру. Однак у нового власника виникли фінансові проблеми, внаслідок чого табір потрапив до переліку на продаж.

Як тепер інформує джерело, ділянку продано приватному інвестору. Політики та місцеві жителі не приховують свого обурення рішенням конкурсного керуючого. Зокрема задаються питання, чому земля не була куплена урядом землі. Що саме буде тут збудовано незабаром, також ще невідомо.

Раніше стало відомо, що берлінське відділення Християнсько-демократичного союзу запропонувало вилучити будинки в районі Карлсхорст, які належать Російській Федерації. З проханням роз'яснити, яким чином Німеччина може отримати у власність будівлі, до Брюсселя звернулася член парламенту німецької столиці, уродженка України Лілія Усик. За інформацією видання, йдеться про покинуті будівлі з прогнилими дерев'яними вікнами та забитими дверима. Як заявляють місцеві жителі, ці будинки викликають у них тривогу через ризик виникнення пожежі.