Данія припиняє використовувати вугілля. Пріоритет на альтернативну енергетику

Ще кілька років тому уряди європейських країн вагалися з визначенням термінів припинення використання твердого викопного палива

Зупинка Esbjerg означає кінець вугільної ери в Данії

Наприкінці серпня данська енергетична компанія Ørsted закрила Есб’єрг, свою останню вугільну електростанцію (ТЕЦ). Він розташований на заході країни. З 2006 року комунальне підприємство переходить на сертифіковану стійку біомасу, повідомляє Balkan green energy news.

У жовтні 2022 року влада Данії зобов’язала Ørsted підтримувати роботу на 3-му блоці в Есб’єрзі та відновити роботу виведеного з експлуатації 4-го блоку в Студструпі, який також в основному використовував вугілля, і 21-го блоку на заводі в Кіндбі, який також спалювався нафтою. Дві останні були офіційно закриті разом з Есб'єргом, зазначає комунальне підприємство.

Таким чином, Данія, яка має найбільшу частку вітрової енергії у виробництві електроенергії у світі, закрила свою останню вугільну електростанцію, наступною є Велика Британія. Перелік європейських країн з такими об'єктами за останні кілька років різко скоротився.

Ще кілька років тому уряди європейських країн вагалися з визначенням термінів припинення використання твердого викопного палива.

Тим часом власники вугільних електростанцій, у тому числі державні енергетичні компанії, все частіше закликають до припинення роботи, стикаючись з конкуренцією з боку відновлюваних джерел енергії та страждаючи від витрат на викиди CO2 та інших екологічних вимог.