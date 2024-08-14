В Україні зросла кількість компаній, які позбулися російського сліду

Від початку повномасштабної війни в Україні діє мораторій на зміну реєстраційних даних у компаніях з власниками з Росії

Кількість компаній, які вже позбулися російських власників від початку повномасштабної війни зросла на 220 у порівнянні з серпнем минулого року

Понад 18 тис. компаній мали власників з РФ станом на 24 лютого 2022 року. Попри законодавчу заборону 621 компанія позбавилась російського сліду від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє «Опендатабот».

Зокрема, кількість компаній, які вже позбулися російського сліду у вигляді власників від початку війни зросла на 220 у порівнянні з серпнем минулого року.

Від початку повномасштабної війни в Україні діє мораторій на зміну реєстраційних даних у компаніях з власниками з Росії, окрім кількох, чітко визначених законом, випадків. Якщо зміни власників були здійснені незаконно, це означає, що російський бізнес продовжує діяти в Україні, обходячи законодавчі обмеження.

Зокрема, «Опендатабот» звернувся до Міністерства юстиції України із проханням перевірити надану інформацію про 621 компанію, що позбулися власників та бенефіціарів з російським громадянством, провести перевірку та виявити можливі незаконні дії з боку цих компаній.

Дохід компаній, що видалили власників з РФ фото: «Опендатабот»

Директор Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції В’ячеслав Хардіков зазначив, що наразі проводиться перевірка, проте в більшості компаній не встановлено порушень законодавства.

Однак є і попередньо виявлені порушення, у зв’язку з чим вже призначено три камеральні перевірки реєстраційних дій щодо семи компаній. Якщо зміна в даних компаніях щодо власників із російським громадянством була незаконною, на нотаріуса або реєстратора, який проводив ці дії, чекає застосування санкцій передбачених нормами чинного законодавства.

«Опендатабот» не прибирає позначення про наявність власників з Росії/Білорусі у картках компаній навіть після їх зміни. Така позиція полягає в тому, що є непоодинокі випадки формальної зміни власників, а не реальної, яка заборонена законодавством. Втім бізнес, який на законних підставах позбувся російського сліду, може безкоштовно розмістити документи про це на своїй сторінці завдяки платформі публікації документів.

Нагадаємо, понад півсотні українських компанії, які належали колаборантам, росіянам або ж особам, які з ними повʼязані та підтримували війну, перейшли у власність України за два роки повномасштабної війни за даними Міністерства юстиції України.

Як повідомлялося, понад 278 тис. реєстраційних змін вніс бізнес від початку повномасштабного вторгнення за даними Єдиного держреєстру. З них майже 80% припало на 2023 рік. Найпопулярнішими виявилися зміна директора компанії та адреси реєстрації.

До слова, з початку повномасштабної війни із Запоріжжя, Запорізької області пішли приблизно 180 компаній і наразі влада переконує їх повернутися. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.