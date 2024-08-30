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Хто «наварив» 20 млн грн на неіснуючих дронах. Колишній голова ОДА і екскомбриг зробив заяву

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Хто «наварив» 20 млн грн на неіснуючих дронах. Колишній голова ОДА і екскомбриг зробив заяву
Під час роботи на посаді голови Сумської ОДА Роман Грищенко отримав догану від президента. Потім пішов служити і отримав позивний Дядя Рома
колаж: glavcom.ua

Слідство вивчає, куди полетіли американські БПЛА, куплені для бригади, якою керував ексглава Сумської ОДА

Колишній командир 127 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, в минулому голова Сумської ОДА полковник Роман Грищенко оприлюднив свою позицію щодо кримінального розслідування, в якому фігурує його колишня військова частина. Про це йдеться у розслідуванні «Главкома» «Продавці дронів на прізвище Любенко. Секрети «бізнес-династії» зацікавили поліцію».

Грищенко розповів, що його бригаду у липні 2023 року передислокували з Бахмута на Сумщину. У ході ротації Грищенка було знято з посади і переведено на інше місце роботи. За його словами, період часу, який аналізує слідство, він вже не керував 127-ю бригадою.

«Вперше почув від вас про це кримінальне провадження. Мене ніхто не допитував, слідчих дій не велося. Правоохоронці повинні розібратися. Якщо на війні розкрадаються кошти, то винні особи мають понести найжорсткіше покарання», – переконує Грищенко.

Що стосується звернень самої 127-ї бригади до місцевої влади Сумщини з проханням допомогти з купівлею дронів, Роман Грищенко запевнив: подібні клопотання він, як командир, часто скеровував до волонтерських організацій та місцевих рад Харківщини. Однак до влади Сумщини таких звернень не надсилав.

«Не знаю, чи просилися в громад Сумщини американські дрони Skydio X2D, але у розпорядженні моєї колишньої бригади були такі квадрокоптери. Оператори їх хвалили за якісні камери. На той час моя бригада була забезпечена квадрокоптерами приблизно до п’яти відсотків від потреби», – зазначив екскомандир.

За даними слідства, екскомбриг, а також начальник фінансово-економічної служби 127 бригади за попередньою змовою з посадовими особами селищних територіальних громад Сумщини привласнили близько 20 млн. грн, виділених на закупівлі безпілотників. Правоохоронці вважають, що колишній командир бригади (ймовірно, йдеться про Грищенка) використав раніше набуті зв’язки і залучив до схеми селищних голів Краснопільської, Хотінської, Миколаївської і Шалигинської рад Сумської області.

На території вказаних селищних рад було проведено «реєстрацію юридичних адрес підрозділів бригади для сплати податку з доходів фізичних осіб (військовослужбовців) в місцеві бюджети та подальшого незаконного заволодіння частиною коштів громад під виглядом закупівлі необхідних засобів на потреби військового підрозділу».

Згадані селищні ради Сумщини на замовлення 127-ї бригади купували не просто «весільні мавіки», а більш професійніші дрони марки Skydio X2D. Ціна такого квадрокоптера на серпень-вересень минулого року (коли підсувалися контракти) складала 1,2 млн грн.

Крім цього, як з’ясували правоохоронці, законтрактовані на папері американські дрони селищними радами Сумщини у кількості 15 штук так і не долетіли до України. Зокрема, на митну територію України БПЛА Skydio X2D не ввозилися, моделі із серійними номерами, які було зазначено у тендерній документації, заводом-виробником не вироблялися.

За даними правоохоронців, на митну територію України дрони Skydio X2D не ввозилися, моделі із серійними номерами, які зазначено у тендерній документації, не вироблялися
За даними правоохоронців, на митну територію України дрони Skydio X2D не ввозилися, моделі із серійними номерами, які зазначено у тендерній документації, не вироблялися
витяг із судового реєстру

Ба більше: слідство допитало членів комісії з числа посадовців Шалигинської селищної ради, які «передавали» американські дрони військовій частині А7383. Усі в один голос, окрім селищного голови, відхрестилися: Skydio X2D не бачили, підписи у документах поставили на прохання керівника громади.

Шалигинська селищна рада на Сумщині під час війни витратила на дрони, які ніхто не бачив, понад 8 млн грн
Шалигинська селищна рада на Сумщині під час війни витратила на дрони, які ніхто не бачив, понад 8 млн грн
витяг із судового реєстру

Як повідомляв «Главком», Державна аудиторська служба України зупинила виконання договору на ремонт однієї з доріг Донеччини вартістю 390 млн грн. Нюанс в тому, що ремонтні роботи мали відбуватися в зоні бойових дій. 

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Теги: Сумщина бізнес Миколаїв розслідування роман полковник слідство

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