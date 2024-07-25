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Антимонопольний комітет дозволив французькому мільярдеру придбати Lifecell

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Антимонопольний комітет дозволив французькому мільярдеру придбати Lifecell
Заявку на купівлю подано було вдруге
фото з відкритих джерел

DVL Telecom заплатить $500 млн за Lifecell

25 липня Антимонопольний комітет погодив придбання українського мобільного оператора Lifecell французькою DVL Telecom, власником якого є мільярдер Ксавʼє Ньєль.  АМКУ публікує відповідний кабінет.

«Надано дозвіл на набуття компанією «DVL Telecom» контролю над товариством з обмеженою відповідальністю «Лайфселл»», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що DVL Telecom – дочірня компанія французької NJJ Capital, що належить мільярдеру Ксавʼє Ньєлю. Вона заплатить $500 млн за український підрозділ Turkcell – мобільного оператора Lifecell.

Раніше повідомлялося, що турецька компанія оголосила про продаж своїх акцій у Lifecell. Зазначимо, що Lifecell – третій за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні, який належить компанії Euroasia Telecommunications Holding BV (Нідерланди), якою володіє турецький оператор Turkcell.

Нагадаємо, як підскочила ціна на sim-картки Lifecell під час збою у «Київстарі». Мобільний оператор Lifecell попереждав, що його стартові пакети, які продаються через дошки оголошень та «з рук», значно додали в ціні. 

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Теги: Франція Україна мобільний зв’язок Антимонопольний комітет

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