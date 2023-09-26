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Росіяни з артилерії обстріляли Харківську область: є потсраждалий

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росіяни з артилерії обстріляли Харківську область: є потсраждалий
фото: Офіс генерального прокурора

Наразі триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни

Російські війська 26 вересня, з артилерії обстріляли Вовчанськ у Харківській області. Унаслідок ворожої атаки постраждав чоловік. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За попередніми даними, обстріл здійснювався за артилерії.

«Отримав поранення 64-річний цивільний чоловік. Його госпіталізовано до лікарні. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та автомобіль», – йдеться у повідомленні.

Росіяни з артилерії обстріляли Харківську область: є потсраждалий фото 1
Росіяни з артилерії обстріляли Харківську область: є потсраждалий фото 2
Росіяни з артилерії обстріляли Харківську область: є потсраждалий фото 3

Зазначається, що прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ. Наразі триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Раніше повідомлялося, що у результаті ракетної атаки по Кременчуку постраждала 31 людина, серед них троє дітей. 16 людей довелося госпіталізувати, їм надають допомогу медики. Одна людина загинула. 

Нагадаємо, триває 580-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 20 бойових зіткнень. Також, російська федерація завдала чергового удару по Україні застосувавши 38 іранських ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Постраждала припортова інфраструктура Одеської області.

 

Теги: поранення чоловік розслідування автомобіль прокурор обстріл

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