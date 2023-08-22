«Ділитиму золотий люкс із Володимиром»: Трамп пожартував про втечу до Росії

Колишній президент США Дональд Трамп планує здатися до в'язниці округу Фултон

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що прокурор округу Фултон в Атланті Фені Вілліс, яка призначила йому заставу у розмірі $200 тис. у справі про втручання у вибори, побоюється його можливої ​​втечі до Росії. Про це він висловився на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social.

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Окрім того, що колишній президент поскаржився на необхідність внести заставу, він також наважився на справді дивні міркування, розкривши гіпотетичний сценарій, за яким він, вочевидь, втече до Росії.

«Мабуть, вона вважала: є ризик того, що я втечу далеко-далеко, можливо, в Росію, ділитиму золотий куполоподібний люкс із Володимиром, і більше мене ніхто не побачить і не почує», – пожартував Трамп, не уточнивши, про якого саме Володимира йдеться.

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«Чи зможу я взяти свій літак із золотим написом Тrump, щоб усі бачили. Напевно, ні, мені було б набагато краще летіти комерційним рейсом – я впевнений, що мене так ніхто не впізнає!», – додав колишній очільник Білого дому.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує 24 серпня з'явитися до в'язниці в штаті Джорджія на тлі пред'явлених йому раніше звинувачень про втручання у вибори.

До цього колишній президент США звинуватив чинне керівництво країни у спробі посадити його у в'язницю довічно у сфабрикованих справах. На його думку, нинішня влада США перетворює державу на країну третього світу. Трамп неодноразово заперечував, що його президентська кампанія 2016 року була пов’язана з Росією, хоча розслідування виявило численні контакти з російськими офіційними особами.

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп погодився внести заставу у розмірі $200 тис. у межах кримінальної справи про втручання у вибори в штаті Джорджія.

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Зазначається, що відповідних домовленостей досягли адвокати Трампа та окружний прокурор округу Фултон.

Як очікується, Трамп і кілька співвідповідачів у справі про втручання у вибори в штаті Джорджія опрацюють умови своєї застави з офісом окружного прокурора вже сьогодні. Переговори вестимуть адвокати експрезидента Тодд Бланш, Дженніфер Літтл і Дрю Фіндлінг.

Раніше повідомлялося, що експрезидент США Дональд Трамп може з'явитися у поліцію з повинною у справі про спроби скасувати результати виборів у 2020 році в штаті Джорджія та сісти у в'язницю округу Фултон.

До слова, 2 серпня Дональду Трампу було пред’явлено звинувачення у спробах скасувати вибори 2020 року. Це вже втретє за чотири місяці, коли колишньому президенту США висунули кримінальні звинувачення, попри те, що він проводить кампанію за повернення на пост президента.