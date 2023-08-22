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«Ділитиму золотий люкс із Володимиром»: Трамп пожартував про втечу до Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Ділитиму золотий люкс із Володимиром»: Трамп пожартував про втечу до Росії
Трамп раніше називав Путіна «розумним хлопцем», який «зробив величезну помилку»
фото: Sputnik

Колишній президент США Дональд Трамп планує здатися до в'язниці округу Фултон

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що прокурор округу Фултон в Атланті Фені Вілліс, яка призначила йому заставу у розмірі $200 тис. у справі про втручання у вибори, побоюється його можливої ​​втечі до Росії. Про це він висловився на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social.

Окрім того, що колишній президент поскаржився на необхідність внести заставу, він також наважився на справді дивні міркування, розкривши гіпотетичний сценарій, за яким він, вочевидь, втече до Росії.

«Ділитиму золотий люкс із Володимиром»: Трамп пожартував про втечу до Росії фото 1

«Мабуть, вона вважала: є ризик того, що я втечу далеко-далеко, можливо, в Росію, ділитиму золотий куполоподібний люкс із Володимиром, і більше мене ніхто не побачить і не почує», – пожартував Трамп, не уточнивши, про якого саме Володимира йдеться.

«Чи зможу я взяти свій літак із золотим написом Тrump, щоб усі бачили. Напевно, ні, мені було б набагато краще летіти комерційним рейсом  – я впевнений, що мене так ніхто не впізнає!», – додав колишній очільник Білого дому. 

Раніше повідомлялося, що Трамп планує 24 серпня з'явитися до в'язниці в штаті Джорджія на тлі пред'явлених йому раніше звинувачень про втручання у вибори.

До цього колишній президент США звинуватив чинне керівництво країни у спробі посадити його у в'язницю довічно у сфабрикованих справах. На його думку, нинішня влада США перетворює державу на країну третього світу. Трамп неодноразово заперечував, що його президентська кампанія 2016 року була пов’язана з Росією, хоча розслідування виявило численні контакти з російськими офіційними особами.

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп погодився внести заставу у розмірі $200 тис. у межах кримінальної справи про втручання у вибори в штаті Джорджія.

Зазначається, що відповідних домовленостей досягли адвокати Трампа та окружний прокурор округу Фултон. 

Як очікується, Трамп і кілька співвідповідачів у справі про втручання у вибори в штаті Джорджія опрацюють умови своєї застави з офісом окружного прокурора вже сьогодні. Переговори вестимуть адвокати експрезидента Тодд Бланш, Дженніфер Літтл і Дрю Фіндлінг.

Раніше повідомлялося, що експрезидент США Дональд Трамп може з'явитися у поліцію з повинною у справі про спроби скасувати результати виборів у 2020 році в штаті Джорджія та сісти у в'язницю округу Фултон. 

До слова, 2 серпня Дональду Трампу було пред’явлено звинувачення у спробах скасувати вибори 2020 року. Це вже втретє за чотири місяці, коли колишньому президенту США висунули кримінальні звинувачення, попри те, що він проводить кампанію за повернення на пост президента.

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Теги: вибори Дональд Трамп розслідування путін

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