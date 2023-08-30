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В окупованій Феодосії повідомляють про «приліт», спалахнула пожежа

Діана Гасюк
glavcom.ua
В окупованій Феодосії повідомляють про «приліт», спалахнула пожежа
фото: Telegram

За інформацією місцевих мешканців, безпілотник чи його уламки влучили в будівлю приблизно в районі Керченського шосе

В одному з будинків окупованої Феодосії спалахнула пожежа. Згідно з місцевими повідомленнями, причиною загоряння став приліт безпілотника чи його уламків. Про це повідомляє «Крымский ветер».

За інформацією місцевих мешканців, безпілотник чи його уламки влучили в будівлю приблизно в районі Керченського шосе. Це спричинило пожежу.

До того ж за даними видання, після «прильоту» на окремих вулицях на короткий час відключилося світло.

Місцеві Telegram-канали зазначають, що після цього із Феодосії в бік Приморського помчали автомобілі швидкої допомоги.

Зокрема голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що силами ППО у східній частині Криму збито крилату ракету.

Раніше повідомлялося, що 29 серпня, на заході тимчасово окупованого Криму, в селі Оленівка, пролунали вибухи. У мережі з'явилися знімки наслідків події.

Триває 553-тя доба широкомасштабної війни РФ проти України. Сьогодні вночі Росія  завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши ракети повітряного базування та іранські ударні дрони Shahed-136/131. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України було знищено 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. 

 

Теги: пожежа Крим Telegram безпілотник

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