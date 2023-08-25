У Фінляндії затримано бойовика, якого підозрюють у терористичних злочинах в Україні

Йдеться про командира ДШРГ (Диверсійно-штурмова розвідувальна група) «Русич» Яна Петровського, якого пов'язують з ПВК «Вагнера»

Фінська поліція затримала громадянина Росії за підозрою в скоєнні терористичних злочинів у Донецькій та Луганській областях у 2014-2015 роках. Про це повідомляє MTV.

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Зазначається, що йдеться про командира ДШРГ (Диверсійно-штурмова розвідувальна група) «Русич» Яна Петровського, якого пов'язують з ПВК «Вагнера».

Згідно з санкціями ЄС, Петровський несе персональну відповідальність за дії, які наражають на ризик суверенітет та незалежність України, а також загрозу національній безпеці.

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За інформацією, наданою Міністерством фінансів США, затриманий займав посаду командира з 2022 року в угрупуванні «Русич». До цього його керівником був Алексєй Мільчаков – неонацистський найманець, який також перебуває під санкціями.

Американські представники вказують, що Петровський взяв на себе керівництво над бойовиками після поранення Мільчакова в боях за Харків у 2022 році.

Правоохоронні органи просили подовжити строк утримання під вартою підозрюваного з метою забезпечення належного розслідування та подальшої екстрадиції. Україна вже звернулася із запитом щодо видачі цього бойовика.

Відповідно до даних норвезької телерадіокомпанії NRK, Петровський, який мав деякий час проживання в Норвегії, також брав участь у війні в Сирії в складі ультраправого угруповання, що воює на боці режиму президента Башара Асада.

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У 2016 році Норвегія депортувала цього чоловіка до Росії, оскільки він становив потенційну загрозу національній безпеці.