Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Фінляндії затримано бойовика, якого підозрюють у терористичних злочинах в Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Фінляндії затримано бойовика, якого підозрюють у терористичних злочинах в Україні
У Фінляндії затримали бойовика з неонацистського угруповання «Русич»
фото: Ilta-Sanomat

Йдеться про командира ДШРГ (Диверсійно-штурмова розвідувальна група) «Русич» Яна Петровського, якого пов'язують з ПВК «Вагнера»

Фінська поліція затримала громадянина Росії за підозрою в скоєнні терористичних злочинів у Донецькій та Луганській областях у 2014-2015 роках. Про це повідомляє MTV.

Зазначається, що йдеться про командира ДШРГ (Диверсійно-штурмова розвідувальна група) «Русич» Яна Петровського, якого пов'язують з ПВК «Вагнера».

Згідно з санкціями ЄС, Петровський несе персональну відповідальність за дії, які наражають на ризик суверенітет та незалежність України, а також загрозу національній безпеці.

За інформацією, наданою Міністерством фінансів США, затриманий займав посаду командира з 2022 року в угрупуванні «Русич». До цього його керівником був Алексєй Мільчаков – неонацистський найманець, який також перебуває під санкціями.

Американські представники вказують, що Петровський взяв на себе керівництво над бойовиками після поранення Мільчакова в боях за Харків у 2022 році.

Правоохоронні органи просили подовжити строк утримання під вартою підозрюваного з метою забезпечення належного розслідування та подальшої екстрадиції. Україна вже звернулася із запитом щодо видачі цього бойовика.

Відповідно до даних норвезької телерадіокомпанії NRK, Петровський, який мав деякий час проживання в Норвегії, також брав участь у війні в Сирії в складі ультраправого угруповання, що воює на боці режиму президента Башара Асада.

У 2016 році Норвегія депортувала цього чоловіка до Росії, оскільки він становив потенційну загрозу національній безпеці.

Теги: Харків незалежність Норвегія розслідування Україна поліція суверенітет ПВК Вагнера поранення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Можлива загроза з Білорусі: очільники МВС Польщі та Литви погодили спільні дії
Можлива загроза з Білорусі: очільники МВС Польщі та Литви погодили спільні дії
5 серпня, 03:30
За минулу добу на Сумщині зафіксовано 87 вибухів
Росіяни знову гатили по Сумщині: є поранений, загинули понад пів сотні тварин
28 липня, 01:35
Для виробництва снарядів, яке задовольнить потреби України, потрібні роки
Стало відомо, коли Україна почне виготовляти артснаряди «натовського» калібру
7 серпня, 17:59
Федір Шандор є військовослужбовцем ЗСУ, а також раніше викладав в Ужгородському національному університеті
Угорщина погодила нового посла України в Будапешті
8 серпня, 21:10
Верховна Рада України
Депутати-«примари». Хто не голосував у Раді з початку року (список)
9 серпня, 12:20
Президентка Молдови Мая Санду
Президентка Молдови сказала, коли Україна зможе врегулювати конфлікт у Придністров'ї
19 серпня, 07:27
Туреччина не перевіряє кораблі, які обслуговують армію РФ
Україна самотужки почала боротися з РФ у Чорному морі – Politico
16 серпня, 19:10
Україна та Румунія також активізують співпрацю у дунайському регіоні через використання існуючої портової інфраструктури та сприяння інвестиціям у її розвиток
Зернові домовленості: Румунія готова здійснювати транзит 60% українського збіжжя
18 серпня, 19:32
Марта Липчей представила новий сингл «Не забувай» та кіновізуалізацію на нього
Незалежність, яку ми виборюємо: Марта Липчей представила потужну композицію «Не забувай»
Вчора, 14:33

Соціум

Скільки людей ще може мобілізувати Росія? Буданов назвав шокуючу цифру
Скільки людей ще може мобілізувати Росія? Буданов назвав шокуючу цифру
У Фінляндії затримано бойовика, якого підозрюють у терористичних злочинах в Україні
У Фінляндії затримано бойовика, якого підозрюють у терористичних злочинах в Україні
«Зараз наша незалежність під найбільшою загрозою»: Тихановська звернулась до білорусів
«Зараз наша незалежність під найбільшою загрозою»: Тихановська звернулась до білорусів
Виробник пива Heineken покинув Росію, продавши їй свої активи за €1
Виробник пива Heineken покинув Росію, продавши їй свої активи за €1
Пригожин живий? Британська газета нагадала історію «смертей» російського терориста
Пригожин живий? Британська газета нагадала історію «смертей» російського терориста
Статуя Христа-Спасителя у Бразилії засяяла кольорами українського прапора (відео)
Статуя Христа-Спасителя у Бразилії засяяла кольорами українського прапора (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Німеччина відсилає назад до Польщі тисячі мігрантів: причина
15K
Зеленський прокоментував збиття літака Пригожина
13K
Експерт пояснив, що найбільше сьогодні заважає українському контрнаступу
11K
«Я просив його залишити особисті амбіції»: Кадиров через добу відреагував на загибель Пригожина
11K
У Києві дві сестри станцювали на могилі батька-військового: їх затримала поліція (фото, відео)
7461
Захисники близькі до другої лінії оборони росіян на півдні. Аналіз ISW

Новини

Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
Сьогодні, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
Вчора, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
23 серпня, 13:08
Знищено «Солнцепьок» і склади боєприпасів: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
23 серпня, 07:17
Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
22 серпня, 16:14
ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
22 серпня, 10:24

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту