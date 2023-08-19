Намагаються розпалити ненависть до львів’ян: окупанти запустили чергову маніпуляцію

Мета росіян – посварити українців між собою

Ворог запустив чергову інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) у соцмережах. Цього разу загарбники розпалюють ненависть до мешканців Львівщини. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.

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Мета окупантів – посварити українців між собою. До прикладу, у соцмережі TikTok набирає популярності хештег «Фортеця Львів», під яким користувачі публікують іронічний кавер на пісню гурту Антитіла «Фортеця Бахмут».

У цих «роботах»:

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звинувачують львів'ян у тому, начебто вони думають, що єдині страждають через війну та захищають українську державність.

приписують Львову більше руйнувань, аніж Маріуполю чи Бахмуту;

висміюються високі ціни на оренду квартир.

Здебільшого відео публікують або на порожніх акаунтах, або на сторінках, де уже є багато роликів зі «зрадою».

Як наголошують у Центрі, у такий примітивний спосіб цинічні росіяни намагаються розпалити ненависть всередині України, налаштовуючи мешканців різних областей один проти одного. Безумовно, потенційний успіх цих жалюгідних операцій був би лише на руку ворогові.

«Важливо памʼятати: ворог у нас один, і це – РФ. А абсолютно безпечних місць в Україні немає і не буде, поки ми не проженемо російські війська зі своїх земель», – закликали у Spravdi.

Нагадаємо, від початку контрнаступу з українськими військовими масово почали зв'язуватися родичі з РФ. Це – частина російських інформаційних спецоперацій проти України.