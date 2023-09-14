«Ніби помста»: США занепокоєні забороною iPhone для китайських урядовців

Речник з питань національної безпеки Джон Кірбі закликав Пекін бути більш прозорими щодо обмежень щодо iPhone

Білий дім заявив у середу, що з «занепокоєнням» спостерігає за очевидними заборонами на використання деяких офіційних осіб китайського уряду iPhone. Про це повідомляє Reuters.

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У Білому домі заявили, що такий крок Китайської Народної Республіки виглядає агресивною та невідповідною помстою. Джон Кірбі, речник з питань національної безпеки, закликав Пекін до більшої прозорості щодо обмежень, пов'язаних з iPhone.

Такий крок Китаю може бути реакцією на подібні заходи Сполучених Штатів відносно китайських технологій. Конгрес США вже в грудні 2022 року заборонив використання китайської платформи TikTok на службових пристроях. Подібні рішення також були прийняті країнами Європейського Союзу.

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Як повідомлялося, Китай наказав чиновникам центральних урядових установ не використовувати продукцію Apple та інші іноземні пристрої для роботи або приносити їх в офіс.

За даними видання, китайські урядовці вже місяцями дотримуються правила – уникати iPhone. Це може бути помстою за подібні кроки США проти китайських технологій та соцмережі TikTok. Зокрема, під обмеження Вашингтону підпадають китайські Huawei і ZTE. Торік адміністрація Байдена заборонила схвалювати нове телекомунікаційне обладнання від обох компаній.

Зазначимо, що Пекін протягом багатьох років обмежував державних службовців у деяких установах використовувати iPhone для роботи, але зараз розпорядження було розширено, кажуть люди. Останнє розпорядження також свідчить про активізацію зусиль Пекіна для забезпечення суворого виконання своїх правил.

До слова, російським чиновникам та парламентарям почали видавати вітчизняні смартфони на операційній системі «Аврора» після відмови від iPhone.