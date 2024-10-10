Європейські партнери виділять Україні майже $500 млн на відновлення телекомунікацій

Кошти буде виділено для Lifecell LLC та Datagroup-Volia

Кошти буде спрямовано на відновлення телекомунікацій та купівлю нового обладнання

Європейські партнери виділять $435 млн на покращення зв'язку та відновлення телекомунікацій в Україні. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Очільник Мінцифри зазначив, що кошти виділять для Lifecell LLC та Datagroup-Volia. Їх спрямують на відновлення телекомунікацій, купівлю нового обладнання, щоб збільшити інтернет – покриття в Україні та покращити мобільний звʼязок.

«Стабільний звʼязок – невідʼємна частина нормального життя кожної людини. Попри постійні спроби ворога знищити телеком-мережу українці повинні мати змогу викликати екстрені служби, спілкуватися з рідними, працювати та навчатися онлайн. Зараз важливим фактором для стабільної роботи зв'язку є інвестиції», – зазначив Федоров.

Нагадаємо, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій оновив вимоги роботи базових станцій мобільних операторів в умовах воєнного стану.

Раніше повідомлялося, що мобільний зв’язок в Україні працюватиме протягом трьох днів, якщо станеться блекаут. Нині мобільні оператори спільно готуються до можливих тотальних відключень світла.

Зокрема, під час відключень світла, внаслідок масового переходу на мобільний інтернет, різко зростає навантаження на мережі мобільних операторів. Це, своєю чергою, призводить до проблем зі зв'язком.

До слова, Міністерство цифрової трансформації працює над стабілізацією мобільного звʼязку під час відключень електроенергії.