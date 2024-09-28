Європейці змінили поведінку у ресторанах: дані дослідження

Жителі більшості європейських країн почали вечеряти в ресторанах раніше, ніж до пандемії

Дослідження Mastercard, проведене у 16 ​​країнах, показало, що жителі Європи почали вечеряти у ресторанах раніше, ніж до пандемії. Про це пише Еuronews.

Найбільші зрушення були відзначені в Австрії (на 18 хвилин раніше), Португалії (на 16 хвилин) та Ірландії (на 15 хвилин). Більш ранній прийом їжі має ряд переваг для здоров'я, включаючи покращення травлення, зниження серцево-судинних ризиків та покращення рівня глюкози в крові. У середньому європейці вечеряють на 10 хвилин раніше, ніж раніше.

Попередні дослідження харчових навичок після пандемії Covid-19 показали, що жителі Європи змінюють харчову поведінку, приділяючи більше уваги плануванню харчування та продуманим покупкам. Також спостерігається відмова від заздалегідь приготовлених страв на користь «правильного харчування» та їжі разом з іншими членами родини.

Наталія Лечманова, головний економіст у Європі Інституту економіки Mastercard, розповіла Euronews про фактори, що визначають цю тенденцію: «Одна з причин полягає в тому, що ми працюємо гнучкіше, тому у нас більше контролю над своїм розкладом, і ми можемо вирішувати, коли хочемо піти поїсти».

«Друга причина полягає в тому, що споживачі стали більше піклуватися про здоров'я. Вони віддають перевагу сну, лягають спати раніше та сплять довше», – пояснила вона.

Коронавірус вплинув не лише на звички у сфері харчування. Дослідження також вказує на зміну моделей покупок продуктів харчування: тепер споживачі схильні робити покупки на початку тижня у традиційно спокійніші дні, такі як понеділок та вівторок, а не під час звичайного ажіотажу у вихідні, який спостерігався до пандемії. «Ми спостерігаємо значні зміни у поведінці покупців», – каже Наталія Лечманова.

Нагадаємо, Британське психологічне товариство (BPS) попередило, що вживання кави перед походом по магазинах може призвести до «імпульсної покупки», і навело результати дослідження.