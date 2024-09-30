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На мандрівників до ЄС чекають проблеми через нову біометричну систему – Financial Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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На мандрівників до ЄС чекають проблеми через нову біометричну систему – Financial Times
Столиці ЄС хочуть переглянути перевірку на кордоні, щоб уникнути «хаосу» серед мандрівників
фото із відкритих джерел

«Система в'їзду та виїзду» (EES) створить проблеми для перетину кордону для мандрівників 

Країни ЄС поки що не готові впровадити нову біометричну систему контролю на кордонах через ризик викликати хаос для мандрівників. Про це пише Financial Times.

Система має бути запущена 10 листопада, проте Франція та Німеччина просять Брюссель переглянути цей план, пише видання. Зокрема вони стверджують, що з нововведеннями не впорається комп'ютерна система. Йдеться про так звану «Систему в'їзду та виїзду» (EES) – автоматизовану електронну систему для реєстрації іноземців, які в'їжджають на територію ЄС, незалежно від того, чи потрібна їм віза. Передбачається, що громадяни будь-яких держав, які не входять до Євросоюзу, зокрема Великої Британії, повинні проходити імміграційний контроль у портах, аеропортах та наземних пунктах пропуску та вносити свої персональні дані, у тому числі відбитки пальців та знімки особи. Робити це потрібно лише за першого відвідування Євросоюзу.

Представники європейських авіакомпаній та аеропортів попередили, що пасажири можуть зіткнутися з «масштабними перебоями» через суттєве збільшення часу проходження процедур на кордоні під час в'їзду.

Сильніше від нововведень можуть постраждати Франція, Німеччина та Нідерланди, сказали Financial Times обізнані джерела. За даними агентства, країни, на частку яких припадає 40% пасажиропотоку, «ще не змогли провести остаточні та обов'язкові на національному рівні тести». Деякі держави обговорюють із Єврокомісією можливість пілотного запуску нової системи лише у певних зонах, сказав Financial Times представник відомства.

Німецьке МВС заявило, що ключова проблема пов'язана з центральною комп'ютерною системою eu-LISA, яка «як і раніше не має необхідної стабільності та функціональності». Уряд Великої Британії висловив стурбованість через черги в портах протоки Ла-Манш і на станції Eurostar на вокзалі Сент-Панкрас у Лондоні, де пасажири повинні будуть реєструватися в EES під час проходження французької митниці.

Інші представники цієї сфери у розмові з Financial Times висловили занепокоєння через можливі наслідки впровадження нової системи без її повного тестування. «Запуск системи без її повного тестування – величезний ризик, який може призвести до масштабних збоїв у роботі європейської мережі повітряного транспорту», – сказав голова Міжнародної ради аеропортів Європи Олів'є Янковець.

У Єврокомісії, у свою чергу, заявили Financial Times, що хоча робота над запуском нової системи прикордонного контролю ведеться, «як і передбачалося», її впровадження є «складною операцією і затримки не можна повністю виключити».

Нагадаємо, нову систему в'їзду/виїзду (EES) у межах Шенгенської зони, яку почали розробляти після «брекситу» Великої Британії, буде запущено 10 листопада на всіх зовнішніх кордонах ЄС, підтвердила комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоханссон.

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Теги: робота Європа туризм візи

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