Фіцо звинувачує Захід у продовженні війни в Україні та планує відновити «нормальні відносини» з Росією після завершення війни

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відвідає Москву на 80-річчя закінчення Другої світової війни та виступив проти членства України в НАТО. Про це повідомляє словацьке видання Pravda.

Фіцо звинуватив Захід у тому, що він нібито хоче «поставити росіян на коліна» і тому продовжує війну в Україні. Політик підкреслив, що в Україні відбувається військовий конфлікт, у якому гинуть слов'яни, а Європа, за його словами, суттєво підтримує ці «вбивства». Він також наголосив, що конфлікт «не може бути вирішений військовим шляхом».

Прем'єр Словаччини також оголосив про свій намір відвідати Москву у 2025 році з нагоди 80-річчя закінчення Другої світової війни. Фіцо зазначив, що хоче висловити вдячність за визволення Словаччини Червоною Армією, підкресливши, що свобода для його країни прийшла «зі сходу».

Нагадаємо, Фіцо заявив, що, поки він є прем'єр-міністром, Словаччина ніколи не підтримає вступ України до НАТО. Водночас він підтримує вступ України до Євросоюзу.