Чи зможе Україна побудувати потужний військово-промисловий комплекс?

Кожен адекватний бізнесмен вміє добре рахувати, яка інвестиція принесе більше прибутку: завод чи автомобіль

Держсекретар США Блінкен заявив про занепокоєння США щодо підтримки Китаєм оборонної промислової бази Росії під час переговорів з очільником китайського МЗС Ван Ї. Він зазначив, що заяви Пекіна про мир в Україні «не збігаються з реальністю».

За його словами, близько 70% верстатів, які Росія імпортує, і 90% мікроелектроніки надходять з Китаю та Гонконгу, і це суттєво допомагає Москві виробляти ракети, броньовані машини та боєприпаси, необхідні для продовження війни.

Мене цікавить єдине: скільки верстатів і виробничих ліній Україна імпортувала, отримала, купила у Заходу для забезпечення потреб ЗСУ?

І це не обовʼязково виробництво ракет, дронів чи снарядів. Це автомобільні платформи, броня, засоби ППО, елементарні саперні лопатки і тд.

Ці заводи – це не просто данина «військовій моді». Це робочі місця для українців, шанс після війни отримати ще одну потужну галузь.

І неправда, що немає на це грошей. Просто немає бажання і бачення.

Якщо в країни є $2,5 млрд на нові легкові автомобілі у 2023 р, які явно не на фронт купувалися, то завдання Уряду створити такі умови, що бізнес має бути зацікавлений у будівництві нових заводів.

Замість 61 тис. BMW, «Мерседесів» і «Тойот» з салону краще мати 50 нових заводів. І, повірте мені, кожен адекватний бізнесмен вміє добре рахувати, яка інвестиція принесе більше прибутку: завод чи автомобіль.

Я вже навіть не згадую про державно-приватне партнерство, яке в нормальній країні мало би стати драйвером росту. Безкінечна реформа «Укробронпрому» наразі обмежується повідомленнями про ріст виробництва у 5-20-100 разів невідомо чого.

І, до речі, де наші ракети?

З Планом Перемоги вже все зрозуміло…