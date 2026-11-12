Mercedes-Benz зупинив інвестиції в Німеччині та готує закриття заводів

Mercedes-Benz призупинив нові інвестиції у свої німецькі підприємства на тлі суперечки щодо витрат на персонал

Автовиробник вимагає від працівників погодитися на скорочення витрат

Німецький автомобільний концерн Mercedes-Benz оголосив про призупинення всіх подальших інвестицій у свої підприємства на території Німеччини. Компанія також почала детальніше розглядати можливість закриття заводів через високі виробничі витрати та відсутність домовленостей із представниками працівників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Рішення керівництва компанії оприлюднили 12 листопада у внутрішньому корпоративному повідомленні. Директор із виробництва Mercedes-Benz Міхаель Шібе пояснив, що нинішні витрати на виробництво в Німеччині роблять подальші інвестиції економічно невигідними.

За його словами, вартість однієї години роботи на німецьких підприємствах концерну в окремих випадках уп'ятеро перевищує аналогічні витрати на заводах у Східній Європі.

Керівниця кадрового напряму Брітта Зеегер повідомила, що багатомісячні переговори з представниками трудових колективів не принесли результатів. Через це компанія змушена оцінити, утримання яких підприємств залишається економічно доцільним.

Водночас у Mercedes-Benz наголошують, що прагнуть уникнути закриття виробництв, однак тепер розглядають такий сценарій предметніше.

Ще у вересні керівництво попереджало, що без скорочення витрат під загрозою можуть опинитися два заводи: один зі складання автомобілів та один із виробництва компонентів силових агрегатів. Конкретні підприємства компанія поки не назвала.

Для зменшення витрат Mercedes-Benz пропонує збільшити тривалість робочого часу без відповідного підвищення зарплат. Також обговорюють скорочення додаткових виплат, зокрема премій, відпускних і різдвяних бонусів.

Німецька профспілка IG Metall виступає проти таких заходів. Представники працівників вважають, що керівництво використовує загрозу закриття заводів для тиску під час переговорів.

Проблеми концерну загострилися на тлі скорочення продажів автомобілів і падіння прибутків. Mercedes-Benz прагне знизити витрати на персонал у Німеччині, щоб підвищити конкурентоспроможність виробництва.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про масштабне скорочення 50 тис. робочих місць у Volkswagen. У вересні 2026 року наглядова рада німецького концерну схвалила план реструктуризації, який передбачає перегляд виробничої лінійки та майбутнього чотирьох заводів у Німеччині. Для підприємств в Емдені, Цвіккау, Ганновері та Неккарзульмі поки не гарантоване виробниче завантаження після 2030 року.