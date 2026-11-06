У Литві розпочалися масштабні військові навчання Бундесверу

Військові навчання триватимуть до 3 грудня

У п’ятницю, 6 листопада, в Литві розпочалися масштабні військові навчання Бундесверу за участю понад 6 тис. військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

У маневрах Freedom Shield 26-II та Grand Eagle 26, які триватимуть до 3 грудня, задіяні підрозділи 45-ї бронетанкової бригади Lietuva та 37-ї мотопіхотної бригади Sachsen 10-ї танкової дивізії Німеччини. Разом з ними бойову підготовку пройдуть військовослужбовці багатонаціональної бойової бригади НАТО в Литві з Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Чехії, Хорватії, Бельгії, Люксембургу, а також литовські військові підрозділи.

Навчання Freedom Shield 26-II відбудуться на військовому полігоні в Руднінкай, а Grand Eagle 26 – на полігоні генерала Сільвестраса Жукаускаса. Мета маневрів – підвищення боєготовності військ, вдосконалення процедур управління та планування операцій, а також поліпшення взаємодії з союзниками по НАТО: Литвою та Польщею.

Протягом усього періоду навчань дорогами Литви рухатиметься військова техніка союзників. Найінтенсивніший рух колон від прикордонного пункту Калварія до місць проведення маневрів очікується 6-7 листопада, з Клайпеди – 10-12 листопада.

Після завершення навчань, у період з 28 листопада по 3 грудня, військова техніка рушить із районів маневрів у напрямку Калварії та Клайпеди. Військові попереджають про можливі тимчасові ускладнення руху на деяких ділянках доріг через переміщення техніки. Водіям рекомендується заздалегідь розраховувати час у дорозі та неухильно виконувати вказівки військової поліції.

До слова, Велика Британія та Франція очолять багатонаціональні військові навчання Koalicja, які відбудуться в Польщі з 9 до 22 листопада. У них візьмуть участь 2800 військовослужбовців, зокрема 300 британців.