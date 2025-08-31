В Україні працюють секретні заводи дронів – Politico

Реальні фронтові умови в Україні дозволяють швидко тестувати та вдосконалювати технології

Німецька компанія Quantum Systems розширює свою діяльність в Україні, відкриваючи нові виробничі потужності на секретних об'єктах. Ця співпраця поєднує бойовий досвід українських військових із захищеними німецькими технологіями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Quantum Systems розпочала свою допомогу Україні з постачання розвідувальних дронів Vector на початку повномасштабного вторгнення. З того часу компанія відкрила кілька підприємств в Україні, на додаток до існуючих заводів у Німеччині, США та Австралії. За словами директора Маттіаса Лена, присутність в Україні є критичною для будь-якого виробника військових дронів, оскільки «уся розробка у сфері дронів іде саме з Донбасу, а не з Кремнієвої долини».

Реальні фронтові умови в Україні дозволяють швидко тестувати та вдосконалювати технології. Наприклад, новий дрон Vector зі штучним інтелектом оснащений акустичним сенсором WASP, що дозволяє виявляти ворожу артилерію та іншу зброю за звуком. За словами керівника Quantum Systems Ukraine Олександра Бережного, компанія вже тестує новий дрон разом із ракетними та артилерійськими підрозділами.

Український уряд намагається спростити бюрократію та боротися з корупцією, впроваджуючи нову систему закупівель DotChain Defense, яка дозволяє виробникам швидше постачати техніку на фронт. Попри бюрократичні виклики та загрозу російських атак на виробничі потужності, Quantum Systems знижує ризики, розподіляючи виробництво в Україні та співпрацюючи з заводами в Європі. Завдяки цьому компанія збільшила випуск дронів до 80 одиниць на місяць в Україні (порівняно зі 120 одиницями на місяць на німецьких заводах).

Нагадаємо, що раніше українські розробники представили нове далекобійне озброєння – крилаті ракети «Фламінго», здатні уражати цілі на відстані понад 3000 кілометрів. Їх серійне виробництво стартувало у четвер, 14 серпня.

Згодом анонсувався випуск до 50 одиниць ракет щомісяця. Варто зазначити, що «Фламінго» вдвічі потужніша за Tomahawk. Загалом за даними експертів:

дальність польоту – до 3000 км;

час у повітрі – понад 4 години;

максимальна швидкість – до 950 км/год;

крейсерська швидкість – 850–900 км/год;

розмах крила – до 6 метрів.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що масове виробництво далекобійної ракети українського виробництва «Фламінго» розпочнеться у грудні-лютому. Він розповідав про успішні її випробування.