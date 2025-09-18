Мінʼюст відреагував на інформацію про витік даних українців через систему «е-Нотаріат»

Відомство наголошує, інформація про нібито витік даних українців через тестування «е-Нотаріат» є маніпулятивними

Інформація про нібито витік персональних даних українців через тестування нотаріусами системи «е-Нотаріат» не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство юстиції.

Раніше Нотаріальна палата України звернулася до міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра юстиції Германа Галущенка із закликом зупинити тестування системи електронного нотаріату через виявлені в цій системі витоки справжніх даних Єдиного реєстру довіреностей і Спадкового реєстру.

«Усі довіреності, усі заповіти, які були внесені до вказаних реєстрів до певної дати, стали доступні усім тестувальникам (нотаріусам, які не вчиняли ці нотаріальні дії, працівникам територіальних органів, які долучені до тестування системи або займаються організацією тестування, широкому колу осіб, включаючи розробників, донорів, організаторів та технічних працівників)», – йдеться в повідомленні.

Нотаріальна палата вважає це порушенням нотаріальної таємниці, яка захищається восьмою статтею закону «Про нотаріат». Своєю чергою Міністерство юстиції та держпідприємство «Національні інформаційні системи» зазначили, що дані про нібито витік персональних даних українців є маніпулятивними.

Як зазначило відомство, доступ до системи «е-Нотаріат» мають виключно чинні авторизовані нотаріуси, які працюють із реєстрами у своїй щоденній діяльності. Водночас обов’язок збереження нотаріальної таємниці діє для нотаріусів незалежно від того, чи йдеться про промислове, чи тестове середовище.

За даними відомства, близько 2 тис. нотаріусів випробували систему. Крім того, було зібрано понад 250 пропозицій, які стали підґрунтям для подальших технічних доопрацювань.

Мін'юст зазначив, що бере час на ретельне опрацювання всіх пропозицій, наданих у межах першої частини навчально-тестового періоду. «Наступні кроки команди Мін'юсту та ДП НАІС. Міністерство юстиції розпочинає етап доопрацювання системи відповідно до отриманих нотаріусами пропозицій. Після внесення відповідних змін до системи доступ нотаріусам до проходження навчально-тестового періоду буде відновлено», – наголосила пресслужба.

Як відомо, в Україні розпочалося тестування системи «е-Нотаріат». Починаючи з 3 вересня всі нотаріуси можуть приєднатися та почати роботу з новою сучасною електронною екосистемою. Перші послуги для громадян у «Дії» будуть доступні у 2026 році.