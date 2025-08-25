Головна Країна Політика
Господарський кодекс втратить чинність 28 серпня: Мін’юст роз’яснив зміст реформи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Господарський кодекс втратить чинність 28 серпня: Мін’юст роз’яснив зміст реформи
Реформа торкнеться й підприємств комунальної та приватної форм власності, організаційно-правові форми яких мають зазнати змін
З введенням в дію закону розпочинається трирічний перехідний період як своєрідний «м’який старт» реформи

28 серпня вступає у дію закон «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб» (Закон № 4196), внаслідок чого Господарський кодекс України (ГК) втратить чинність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство юстиції.

Зазначається, що протягом перших шести місяців перехідного періоду суб’єкти управління об’єктами державної власності мають прийняти рішення про перетворення державних підприємств у акціонерне товариство або товариство з обмеженою відповідальністю. У разі, якщо таке рішення не буде прийнято у встановлений строк, уряд приймає рішення про передачу єдиного майнового комплексу відповідного державного підприємства до сфери управління Фонду державного майна України.

Крім того, закон передбачає реформування інститутів права господарського відання та права оперативного управління, які до його прийняття становили основу правового режиму майна суб’єктів господарювання державного сектора економіки. Після завершення реформ правовий режим майна таких суб’єктів становитиме право власності або узуфрукт державного майна (особисте безоплатне володіння і користування).

Також Мін'юст зазначає, що реформа торкнеться й підприємств комунальної та приватної форм власності, організаційно-правові форми яких мають зазнати змін.

З дня введення в дію закону забороняється створення юридичних осіб в організаційно-правових формах державного підприємства (державного комерційного підприємства, державного некомерційного підприємства, казенного підприємства), комунального підприємства (комунального комерційного підприємства, комунального некомерційного підприємства), спільного комунального підприємства, приватного підприємства, іноземного підприємства, дочірнього підприємства, підприємства об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки), підприємства споживчої кооперації.

Через три роки з дня введення в дію закону забороняється внесення змін до відомостей про державні підприємства, комунальні підприємства, спільні комунальні підприємства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім:

  • державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом перетворення або ліквідації та пов’язаних з цим змін до відомостей про юридичну особу;
  • державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, пов’язаних із зміною керівника юридичної особи, або державної реєстрації зміни складу комісії з припинення, голови комісії або ліквідатора, керуючого припиненням;
  • державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, пов’язаних із передачею єдиного майнового комплексу державного підприємства до сфери управління Фонду державного майна України;
  • державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, пов’язаних із відкриттям провадження у справі про банкрутство такої юридичної особи.

Мін'юст додає, що значна частина положень ГК або дублює норми спеціальних законів, або є застарілими та втратили свою цінність.

Нагадаємо, 9 січня Рада підтримала в цілому законопроєкт «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період». Цим втрачає чинність Господарський кодекс.

