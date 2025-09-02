Головна Країна Суспільство
День нотаріусів. Цікаві факти про цю професію в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
День нотаріусів. Цікаві факти про цю професію в Україні
Переважна більшість українських нотаріусів – жінки
фото: glavcom.ua

Від початку повномасштабної війни нотаріусів поменшало на 11%

За даними Єдиного реєстру нотаріусів Міністерства юстиції в Україні станом на кінець серпня працювало 5 845 нотаріусів. Від початку повномасштабної війни їх меншало, в середньому, на 200 фахівців на рік. Загалом, порівняно до 2021 року, наразі таких спеціалістів стало на 11% менше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Найбільше нотаріусів зареєстровано у Києві – 1 292 або 22%. Також фахівці обирають для своєї роботи Дніпропетровську область – 451 (8)%, Львівську область – 446 або 8% та Одеську область – 420 або 7%.

Кількість нотаріусів в Україні
Кількість нотаріусів в Україні
інфографіка: «Опендатабот»

Від початку повномасштабної побільшало нотаріусів у Черкаській та Київській областях (+5%), у Рівненській та Вінницькій областях (+2%). Єдиний регіон, де кількість нотаріусів не змінилась – Тернопільська область: там працює 132 фахівці, як й було до початку повномасштабної. Натомість у регіонах, наближених до фронту, фахівців поменшало: у 20 разів – на Луганщині, у чотири рази – на Херсонщині та Донеччині, в 1,8 раза на Запоріжжі, в 1,3 – на Харківщині. 

Більшість українських нотаріусів ведуть приватну практику – таких фахівців 88% або ж 5139. Ще 12% або 687 фахівців на всю країну працюють в державних нотаріальних конторах та лише 0,3% – у державних нотаріальних архівах.

Кількість нотаріусів в Україні за областями
Кількість нотаріусів в Україні за областями
інфографіка: «Опендатабот»
Тип нотаріусів в Україні
Тип нотаріусів в Україні
інфографіка: «Опендатабот»

Переважна більшість українських нотаріусів – жінки: 82% або 4804 фахівці. Зазначимо, що, на відміну від багатьох інших сфер, повномасштабна війна не мала особливого впливу на гендерну перевагу в нотаріаті: у 2021 році жінок було 81%.

Як відомо, 2 вересня в Україні відзначають День нотаріату. Це професійне свято було встановлено указом президента України 22 лютого 2010 року. Свято було започатковане з метою визнання важливості нотаріальної діяльності у розбудові правової держави, а також для підтримки ініціативи Міністерства юстиції України та Української нотаріальної палати.

Нотаріуси відіграють важливу роль у суспільстві, допомагаючи громадянам, підприємствам та організаціям у здійсненні їхніх прав та захисті законних інтересів. Вони посвідчують права та факти, що мають юридичне значення, забезпечуючи правову безпеку та стабільність.

До слова, з 1 липня українці за кордоном отримали доступ до нової автоматизованої системи нотаріальних послуг МЗС. Вона економить час та гроші для людей, а також полегшує роботу консулів.

