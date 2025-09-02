Головна Техно Телеком
В Україні зʼявиться платформа «е-Нотаріат». Федоров назвав терміни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
В Україні зʼявиться платформа «е-Нотаріат». Федоров назвав терміни
З 3 вересня розпочинається бета-тестування електронної платформи «е-Нотаріат»
Серед переваг цифровізації для нотаріусів – систематизація рутинних процесів та миттєвий доступ до даних

В Україні розпочинається тестування системи «е-Нотаріат». Починаю з 3 вересня всі нотаріуси можуть приєднатися та почати роботу з новою сучасною електронною екосистемою. Перші послуги для громадян у «Дії» будуть доступні у 2026 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За словами міністра, електронний нотаріат – це єдина цифрова платформа, що перетворює традиційний нотаріат на сучасний та ефективний сервіс. Як зазначив Федоров, прозорість та довіра – ключові принципи «е-Нотаріату», які захищені надійністю технологій, щоб громадяни отримали простий, прозорий та безпечний доступ до нотаріальних дій.

Переваги цифровізації для нотаріусів:

  • систематизація рутинних процесів;
  • єдине робоче місце;
  • миттєвий доступ до даних.

Система нового покоління забезпечить:

  • єдиний і зручний інтерфейс для всіх реєстрів;
  • безпеку документів з QR-кодом для миттєвої перевірки;
  • швидкий обмін даними між реєстрами і базами;
  • реєстрацію кожної нотаріальної дії;
  • автоматизацію перенесення даних по ключових реєстрах.

Нагадаємо, за даними Єдиного реєстру нотаріусів Міністерства юстиції в Україні станом на кінець серпня працювало 5 845 нотаріусів. Від початку повномасштабної війни їх меншало, в середньому, на 200 фахівців на рік. Загалом, порівняно до 2021 року, наразі таких спеціалістів стало на 11% менше.

До слова, з 1 липня українці за кордоном отримали доступ до нової автоматизованої системи нотаріальних послуг МЗС. Вона економить час та гроші для людей, а також полегшує роботу консулів.

