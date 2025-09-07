Головна Одеса Новини
В Одесі пошкоджено будівлю ДРАЦС внаслідок атаки дронів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Постраждалих і загиблих немає
фото: Міністерство юстиції

Пошкоджені вікна, вхідні і внутрішні двері приміщення

В Одесі внаслідок нічної атаки російських безпілотників 7 вересня зазнала пошкоджень будівля Відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерства юстиції України.

За повідомленням Мін'юсту, безпілотний літальний апарат влучив у сусідній житловий будинок, а вибухова хвиля пошкодила приміщення ДРАЦС. У будівлі вибито вікна, а також пошкоджено вхідні та внутрішні двері.

В Одесі пошкоджено будівлю ДРАЦС внаслідок атаки дронів фото 1
фото: Мін'юст
В Одесі пошкоджено будівлю ДРАЦС внаслідок атаки дронів фото 2
фото: Мін'юст

У міністерстві підкреслили, що внаслідок інциденту постраждалих та загиблих немає. Наразі тривають роботи з усунення наслідків пошкоджень.

Незважаючи на обстріли, Міністерство юстиції запевнило, що продовжує надавати послуги громадянам у повному обсязі.

Нагадаємо, ворог завдав масованого удару по Одесі та Одеському району ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську ОВА.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову.

У місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.

Теги: Одеса Міністерство юстиції

