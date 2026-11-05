Мін’юст запустив ШІ-асистентку: які послуги вона допоможе оформити

Скористатись ШІ-асистенткою можуть усі користувачі на сайті Міністерства юстиції України

На сайті Міністерства юстиції України запрацювала 3 листопада ШІ-асистентка «Лекса». Вона допомагатиме користувачам отримувати інформацію про державні послуги, які надає Мінʼюст. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

«Користувачі можуть отримати покрокові інструкції, інформацію про необхідні документи та де можна знайти офіційні форми й реєстри. Важливо, що ШІ-асистентка не надає готових юридичних консультацій, на основі яких можна приймати юридично значущі рішення, не оцінює конкретні правові ситуації, не запитує персональні дані користувачів, та не має доступу до зовнішніх інформаційних ресурсів», – йдеться у повідомленні.

Міністерство підкреслило, що «Лекса» зосереджується на допомозі користувачам отримувати інформацію про 176 послуг Мін’юсту. Зокрема, про реєстрацію народження та шлюбу, зміну імені, оформлення спадщини, майнових прав, реєстраційні дії тощо. Її відповіді формуються виключно на основі верифікованої інформаційної бази Мін’юсту, яка складається з нормативних документів та описів послуг. Базу формували експерти Міністерства юстиції та будуть її оновлювати у випадку нормативних змін.

«Скористатись ШІ-асистенткою можуть усі користувачі на сайті Міністерства юстиції України, віджет «Лекси» розміщений в правому нижньому куті сторінки», – додало Міністерство юстиції.

Нагадаємо, в Україні розширили можливості сервісу «Шлюб онлайн» у застосунку «Дія». Відтепер люди з порушеннями слуху та/або мовлення можуть залучити перекладача жестової мови безпосередньо до церемонії одруження.