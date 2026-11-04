Як ШІ впливає на тривалість робочого дня? Несподівані результати дослідження

Співробітники, які використовують ШІ, працюють щодня на 90 хвилин довше, ніж ті, хто не застосовує такі інструменти

Дослідження охопило цифрову активність понад 9 тис. працівників із 467 компаній

Прихильники штучного інтелекту прогнозують, що його використання допоможе зменшити навантаження на працівників і в перспективі скоротити тривалість робочого дня. Однак результати нового дослідження свідчать про протилежну тенденцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Gizmodo.

Згідно з аналізом компанії ActivTrak, яка спеціалізується на розробці програмного забезпечення для моніторингу продуктивності праці, співробітники, які використовують ШІ, працюють щодня на 90 хвилин довше, ніж ті, хто не застосовує такі інструменти. Дослідження охопило цифрову активність понад 9 тис. працівників із 467 компаній у період із квітня до вересня 2026 року.

З'ясувалося, що середня тривалість фактичного робочого дня користувачів ШІ становила 8,4-9,1 години, тоді як у тих, хто не використовував ці технології, – 7,6 години.

Крім того, працівники, які проводили зі ШІ понад 45 хвилин щонайменше протягом п'яти сеансів на день, затримувалися за роботою після завершення робочого часу в середньому на 18 хвилин довше. Вони також частіше перемикалися між різними програмами та мали коротші періоди безперервної зосередженої роботи, ніж ті, хто користувався ШІ рідше.

Є кілька інтерпретацій такого результату. Ймовірно, працівники, які вже працювали довше раніше, частіше впроваджують штучний інтелект. Або ж ШІ насправді заохочує людей брати на себе більше роботи. Також можливо, що нагляд за результатами роботи ШІ займає багато часу.

До слова, перемога Демократичної партії на проміжних виборах у США 3 листопада 2026 року спричинила падіння ф'ючерсів на американські фондові індекси та акцій технологічних компаній на азійських біржах. Інвестори занепокоєні можливим посиленням регулювання будівництва дата-центрів, які забезпечують роботу систем штучного інтелекту.