Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Як ШІ впливає на тривалість робочого дня? Несподівані результати дослідження

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Як ШІ впливає на тривалість робочого дня? Несподівані результати дослідження
Співробітники, які використовують ШІ, працюють щодня на 90 хвилин довше, ніж ті, хто не застосовує такі інструменти
фото: depositphotos

Дослідження охопило цифрову активність понад 9 тис. працівників із 467 компаній

Прихильники штучного інтелекту прогнозують, що його використання допоможе зменшити навантаження на працівників і в перспективі скоротити тривалість робочого дня. Однак результати нового дослідження свідчать про протилежну тенденцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Gizmodo.

Згідно з аналізом компанії ActivTrak, яка спеціалізується на розробці програмного забезпечення для моніторингу продуктивності праці, співробітники, які використовують ШІ, працюють щодня на 90 хвилин довше, ніж ті, хто не застосовує такі інструменти. Дослідження охопило цифрову активність понад 9 тис. працівників із 467 компаній у період із квітня до вересня 2026 року.

З'ясувалося, що середня тривалість фактичного робочого дня користувачів ШІ становила 8,4-9,1 години, тоді як у тих, хто не використовував ці технології, – 7,6 години.

Крім того, працівники, які проводили зі ШІ понад 45 хвилин щонайменше протягом п'яти сеансів на день, затримувалися за роботою після завершення робочого часу в середньому на 18 хвилин довше. Вони також частіше перемикалися між різними програмами та мали коротші періоди безперервної зосередженої роботи, ніж ті, хто користувався ШІ рідше.

Є кілька інтерпретацій такого результату. Ймовірно, працівники, які вже працювали довше раніше, частіше впроваджують штучний інтелект. Або ж ШІ насправді заохочує людей брати на себе більше роботи. Також можливо, що нагляд за результатами роботи ШІ займає багато часу.

До слова, перемога Демократичної партії на проміжних виборах у США 3 листопада 2026 року спричинила падіння ф'ючерсів на американські фондові індекси та акцій технологічних компаній на азійських біржах. Інвестори занепокоєні можливим посиленням регулювання будівництва дата-центрів, які забезпечують роботу систем штучного інтелекту.

Теги: штучний інтелект робота

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від питання до рішення: як консультанти Zelen Store допомагають у підборі техніки
Від питання до рішення: як консультанти Zelen Store допомагають у підборі техніки Реклама
8 жовтня, 15:29
Пошкодження мостів та обмеження руху ускладнили сполучення між лівим і правим берегами Києва
Скандал у Києві: через пошкоджені мости компанія вимагає від співробітників змінити житло
5 жовтня, 12:33
У двох ресторанах мережі бургер відрізнявся в ціні на 21%
Один Біг Мак – різна вартість: McDonald’s передав ШІ контроль над цінами
9 жовтня, 02:38
Україна розпочала операцію M&M's, мета якої – паралізувати роботу московських аеропортів
Україна готує авіаколапс у Москві? The Atlantic розкрив деталі операції
15 жовтня, 18:48
Астрологічний прогноз на 20 жовтня 2026 року
Дівам – перевірити факти, Стрільцям – не переоцінювати можливості: найавторитетніший гороскоп на 20 жовтня 2026 року
19 жовтня, 14:00
Астрологічний прогноз на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2026 року
Гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада: кому зірки обіцяють нові можливості, а кому варто пригальмувати
25 жовтня, 19:00
Дохід фахівця-сантехніка суттєво залежить від досвіду та формату роботи
Скільки заробляє сантехнік у Києві: несподівані цифри
29 жовтня, 14:28
Астрологічний прогноз на тиждень 2–8 листопада 2026 року
Найавторитетніший гороскоп на тиждень 2–8 листопада 2026 року
1 листопада, 19:00
Астрологічний прогноз на 3 листопада 2026 року
Найавторитетніший гороскоп на 3 листопада 2026 року
2 листопада, 15:00

HiTech

Як ШІ впливає на тривалість робочого дня? Несподівані результати дослідження
Як ШІ впливає на тривалість робочого дня? Несподівані результати дослідження
Хакери атакували один із найбільших хостингів Росії: знищено дані сотень тисяч сайтів
Хакери атакували один із найбільших хостингів Росії: знищено дані сотень тисяч сайтів
Путін підписав терміновий указ через критичні удари по російських датацентрах
Путін підписав терміновий указ через критичні удари по російських датацентрах
NASA відправить імена українців на супутник Сатурна: як долучитися
NASA відправить імена українців на супутник Сатурна: як долучитися
Ворожки втратять клієнтів? У мережі набирає популярності ШІ-ворожіння
Ворожки втратять клієнтів? У мережі набирає популярності ШІ-ворожіння
«Укртелеком» запустив мобільного оператора: як працює U Mobile
«Укртелеком» запустив мобільного оператора: як працює U Mobile

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2026
148K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
47K
Президент Ізраїлю запропонував Нетаньягу піти з політики в обмін на помилування – ЗМІ

Новини

День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:56
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
2 листопада, 22:00
Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 26 людей загинули, 27 зниклих безвісти
2 листопада, 21:23

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua