Перемога демократів на виборах у США обвалила акції технологічних компаній

Інвестори побоюються, що нова влада в окремих американських штатах обмежить будівництво дата-центрів, необхідних для розвитку штучного інтелекту

Перемога Демократичної партії на проміжних виборах у США 3 листопада 2026 року спричинила падіння ф'ючерсів на американські фондові індекси та акцій технологічних компаній на азійських біржах. Інвестори занепокоєні можливим посиленням регулювання будівництва дата-центрів, які забезпечують роботу систем штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

За результатами голосування демократи здобули більшість у Сенаті США та, за попередніми прогнозами, отримують контроль над Палатою представників. Представники партії також перемогли на губернаторських виборах у кількох штатах, які раніше контролювали республіканці.

Саме результати губернаторських перегонів викликали особливе занепокоєння серед інвесторів у штучний інтелект. Річ у тім, що влада штатів має повноваження впливати на будівництво нових дата-центрів, зокрема через регулювання землекористування, енергоспоживання та видачу відповідних дозволів.

Новообрана губернаторка Джорджії Кіша Ленс Боттомс ще під час передвиборчої кампанії виступала за призупинення будівництва нових дата-центрів. Вона пояснювала свою позицію тим, що масштабні технологічні об'єкти споживають значні обсяги електроенергії, через що можуть зростати рахунки для місцевих жителів.

Аналогічну позицію висловлювала Джина Інохоса, яка перемогла на губернаторських виборах у Техасі. Вона підтримує тимчасове обмеження будівництва дата-центрів до запровадження чітких правил використання водних та енергетичних ресурсів.

Для американської індустрії штучного інтелекту такі ініціативи можуть мати серйозні наслідки. Техас і Джорджія є одними з ключових центрів розвитку відповідної інфраструктури. За оцінкою аналітика Moomoo ANZ Тапаса Стрікленда, на ці два штати припадає близько третини американських витрат і проєктів, пов'язаних із дата-центрами для штучного інтелекту.

Відповідно, можливе уповільнення будівництва нових об'єктів здатне негативно позначитися на компаніях, які виробляють процесори, мікросхеми пам'яті, серверне обладнання та інші технологічні компоненти.

Реакція фінансових ринків на результати голосування була помітною вже в ніч після виборів. Ф'ючерси на індекс Nasdaq 100, до якого входять найбільші нефінансові компанії американської біржі Nasdaq, у певний момент втрачали приблизно 2,1%. До ранку падіння скоротилося до 0,8%.

Негативна динаміка спостерігалася й на азійських фондових майданчиках. Акції японської інвестиційної корпорації SoftBank, яка є одним із великих інвесторів OpenAI, у певний момент подешевшали приблизно на 10%.

Котирування південнокорейських виробників напівпровідників Samsung Electronics та SK Hynix також знижувалися приблизно на 6,5%. Обидві компанії відіграють важливу роль у виробництві компонентів, необхідних для розвитку сучасних систем штучного інтелекту.

Водночас перемога демократів у Конгресі автоматично не означає запровадження нових федеральних обмежень для технологічного сектору. Президент США Дональд Трамп зберігає право накладати вето на законодавчі ініціативи, які ухвалюватимуть обидві палати парламенту.

Однак ситуація на рівні окремих штатів відрізняється. Губернатори та місцеві органи влади можуть впливати на реалізацію інфраструктурних проєктів незалежно від позиції федеральної адміністрації. Саме тому інвестори уважно стежать за політикою новообраних керівників Техасу та Джорджії.

Додатковим чинником тиску на технологічні компанії залишаються сумніви інвесторів у прибутковості масштабних вкладень у штучний інтелект. Протягом останніх місяців учасники ринку дедалі частіше ставлять питання, чи зможуть технологічні корпорації отримати достатні доходи для окупності багатомільярдних інвестицій у дата-центри та обчислювальну інфраструктуру.

Нагадаємо, проміжні вибори до Конгресу США 2026 року стали найдорожчими в історії країни. За даними Федеральної виборчої комісії, 50 найбільших донорів та організацій спрямували на політичні кампанії $2,77 млрд, з яких близько $1,67 млрд отримали республіканці, а $832 млн – демократи. Найбільшим індивідуальним спонсором став мільярдер Ілон Маск, який пожертвував $446 млн на підтримку Республіканської партії.