Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Мінрозвитку запустило онлайн-кабінет міжнародних автобусних маршрутів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мінрозвитку запустило онлайн-кабінет міжнародних автобусних маршрутів
За час великої війни пасажиропотік автобусами за кордон зріс у понад сім разів
фото з відкритих джерел

Послуга допоможе перевізникам відкрити, продовжити чи внести зміни до наявних маршрутів

Міністерство розвитку громад та територій запустило онлайн-кабінет перевізника для міжнародних маршрутів. Це цифровий інструмент для відкриття, продовження чи внесення змін до маршрутів без паперів та тривалого очікування. Про це повідомив очільник відомства Олексій Кулеба.

«Протягом трьох років повномасштабної війни пасажиропотік автобусами за кордон зріс у понад сім разів. Автобусне сполучення сьогодні є одним з ключових для мобільності громадян. Саме тому онлайн-кабінет перевізника – цифрове рішення, що буде не тільки економити перевізнику час та ресурси, а й мінімізує корупційні ризики», – зазначив він.

Міністр наголосив, що сьогодні перевізникам вже доступна опція «Продовжити маршрут». Це стосується тих пасажирських перевізників, в яких завершується термін дії українського дозволу, та яким потрібно продовжити маршрут для подальшої роботи.

«Для цього варто за допомогою кваліфікованого електронного підпису авторизуватись на порталі https://services.dsbt.gov.ua/ та обрати відповідну опцію, внести необхідну інформацію та очікувати рішення. Позитивне рішення надійде перевізнику в цьому ж кабінету через 10 днів. Якщо дані потребуватимуть уточнення – перевізник отримає відповідне сповіщення в системі та 5 днів на виправлення помилок», – пояснив глава Мінрозвитку.

Зазначається, що цього ж місяця перевізникам стануть доступні і інші функції, зокрема можливість відкривати маршрут та вносити зміни до наявних.

Нагадаємо, у передріздвяний період значно зріс пасажиропотік через державний кордон України. В один з днів його перетнули понад 150 тис. осіб – це один із найвищих показників за останні роки

До слова, у 2024 році собівартість проїзду в столичній підземці становила 36,90 грн для одного пасажира.

Теги: Олексій Кулеба автобус

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Комбінований удар по Харківській області. З’явилися фото наслідків
Комбінований удар по Харківській області. З’явилися фото наслідків
25 грудня, 2024, 14:19
Які автобуси найчастіше закуповують чиновники для школярів: трійка лідерів
Які автобуси найчастіше закуповують чиновники для школярів: трійка лідерів
24 грудня, 2024, 10:28
Роботи триватимуть, допоки стабільне теплопостачання не буде налаштоване в кожному будинку
Теплопостачання у Кривому Розі відновлено: бригади працювали у режимі нон-стоп
23 грудня, 2024, 16:31
Люди покладають квіти біля входу в церкву біля Різдвяного ярмарку у Магдебурзі, де автомобіль в'їхав у натовп у п'ятницю ввечері
Українка стала жертвою теракту на різдвяному ярмарку в Німеччині
21 грудня, 2024, 21:35
Після нападу у Магдебурзі щонайменше два німецьких міста заявили про згортання різдвяних ярмарків
Різдвяний ярмарок у Німеччині атакував лікар із Саудівської Аравії
21 грудня, 2024, 01:58
Цього року тижневий фестиваль відвідало від 8 тис. до 9 тис. осіб, а напад стався в передостанню ніч заходу
На фестивалі у Таїланді невідомі кинули вибухівку в натовп: є загиблі і поранені
15 грудня, 2024, 00:16
Нагороду виставлено на загальний огляд у столичному парку імені Тараса Шевченка
Відбудеться тур країною. Андрій Шевченко привіз в Україну «Золотий м'яч»
7 грудня, 2024, 16:40
Богдан Лукашук є сином народного депутата IV-VII скликань від ВО «Батьківщина» Олега Лукашука
Депутат Хмельницької міськради Богдан Лукашук отримав мандат народного депутата
5 грудня, 2024, 18:58
Верховна Рада сьогодні достроково припинила повноваження депутатки Шкрум
Екснардепка Шкрум отримала посаду в уряді
3 грудня, 2024, 19:34

Телеком

Мінрозвитку запустило онлайн-кабінет міжнародних автобусних маршрутів
Мінрозвитку запустило онлайн-кабінет міжнародних автобусних маршрутів
Дуров прокоментував блокування російських пропагандистських каналів у ЄС
Дуров прокоментував блокування російських пропагандистських каналів у ЄС
На порталі «Дія» запрацювала послуга закриття ФОП
На порталі «Дія» запрацювала послуга закриття ФОП
У «Дії» з'явилася послуга анулювання бронювання працівників
У «Дії» з'явилася послуга анулювання бронювання працівників
Загроза удару «Орєшніком»: Центр стратегічних комунікацій зробив заяву
Загроза удару «Орєшніком»: Центр стратегічних комунікацій зробив заяву
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ зізнався, що грає у Stalker 2
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ зізнався, що грає у Stalker 2

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 січня: ситуація на фронті
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 січня 2025
41K
Ціль номер один. То куди ж цілився російський дрон, що впав на Банковій?
19K
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Водохреще 2025: історія, правильна дата, традиції та заборони
16K
Справа про погрози президенту. Зʼявився вердикт Федині і Звіробій

Новини

2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
31 грудня, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua