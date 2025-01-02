Мінрозвитку запустило онлайн-кабінет міжнародних автобусних маршрутів

За час великої війни пасажиропотік автобусами за кордон зріс у понад сім разів

Послуга допоможе перевізникам відкрити, продовжити чи внести зміни до наявних маршрутів

Міністерство розвитку громад та територій запустило онлайн-кабінет перевізника для міжнародних маршрутів. Це цифровий інструмент для відкриття, продовження чи внесення змін до маршрутів без паперів та тривалого очікування. Про це повідомив очільник відомства Олексій Кулеба.

«Протягом трьох років повномасштабної війни пасажиропотік автобусами за кордон зріс у понад сім разів. Автобусне сполучення сьогодні є одним з ключових для мобільності громадян. Саме тому онлайн-кабінет перевізника – цифрове рішення, що буде не тільки економити перевізнику час та ресурси, а й мінімізує корупційні ризики», – зазначив він.

Міністр наголосив, що сьогодні перевізникам вже доступна опція «Продовжити маршрут». Це стосується тих пасажирських перевізників, в яких завершується термін дії українського дозволу, та яким потрібно продовжити маршрут для подальшої роботи.

«Для цього варто за допомогою кваліфікованого електронного підпису авторизуватись на порталі https://services.dsbt.gov.ua/ та обрати відповідну опцію, внести необхідну інформацію та очікувати рішення. Позитивне рішення надійде перевізнику в цьому ж кабінету через 10 днів. Якщо дані потребуватимуть уточнення – перевізник отримає відповідне сповіщення в системі та 5 днів на виправлення помилок», – пояснив глава Мінрозвитку.

Зазначається, що цього ж місяця перевізникам стануть доступні і інші функції, зокрема можливість відкривати маршрут та вносити зміни до наявних.

Нагадаємо, у передріздвяний період значно зріс пасажиропотік через державний кордон України. В один з днів його перетнули понад 150 тис. осіб – це один із найвищих показників за останні роки

До слова, у 2024 році собівартість проїзду в столичній підземці становила 36,90 грн для одного пасажира.