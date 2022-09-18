Російська соцмережа «Вконтакте» почала блокувати збори коштів для армії РФ

Соцмережа заявила, що «співпрацює лише з офіційними благодійними організаціями»

Російська соціальна мережа «ВКонтакте» заборонила збір коштів для на підтримку солдатів російської армії, які воюють проти України. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зокрема, на заборону збирати кошти для російських окупантів поскаржився відомий своєю антиукроїнською позицією музикант Петро Лундстрєм. Музикант збирає гроші на особисті картки та закуповує на них тепловізори, квадрокоптери та рації для підрозділів, які беруть участь у бойових діях в Україні.

Лундстрєм отримав повідомлення від підтримки сервісу, згідно з яким публікація особистих банківських реквізитів «розходиться з правилами платформи».

Пізніше в соцмережі відреагували на повідомлення та попросили «співпрацювати лише з офіційними благодійними організаціями».

Зазначимо, що Лундстрєм публічно підтримує вторгнення Росії в Україну та регулярно виступає з концертами в окупованому Донецьку разом з іншими російськими пропагандистами Юлією Чічєріною та співаком Джанго.

Нагадаємо, раніше російська співачка Алла Пугачова виступила з заявою на підтримку свого чоловіка – артиста Максима Галкіна, якого у Росії визнали «іноземним агентом». Пугачова заявила, що солідарна зі своїм чоловіком та публічно звернулася до Мін’юсту РФ з проханням теж додати її до переліку осіб «іноземних агентів».