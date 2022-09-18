Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Російська соцмережа «Вконтакте» почала блокувати збори коштів для армії РФ

Надія Клочко
glavcom.ua
Російська соцмережа «Вконтакте» почала блокувати збори коштів для армії РФ
Соцмережа банить дописи зі зборами коштів для армії РФ
фото з відкритих джерел

Соцмережа заявила, що «співпрацює лише з офіційними благодійними організаціями»

Російська соціальна мережа «ВКонтакте» заборонила збір коштів для на підтримку солдатів російської армії, які воюють проти України. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зокрема, на заборону збирати кошти для російських окупантів поскаржився відомий своєю антиукроїнською позицією музикант Петро Лундстрєм. Музикант збирає гроші на особисті картки та закуповує на них тепловізори, квадрокоптери та рації для підрозділів, які беруть участь у бойових діях в Україні.

Лундстрєм отримав повідомлення від підтримки сервісу, згідно з яким публікація особистих банківських реквізитів «розходиться з правилами платформи».

Пізніше в соцмережі відреагували на повідомлення та попросили «співпрацювати лише з офіційними благодійними організаціями».

Зазначимо, що Лундстрєм публічно підтримує вторгнення Росії в Україну та регулярно виступає з концертами в окупованому Донецьку разом з іншими російськими пропагандистами Юлією Чічєріною та співаком Джанго.

Нагадаємо, раніше російська співачка Алла Пугачова виступила з заявою на підтримку свого чоловіка – артиста Максима Галкіна, якого у Росії визнали «іноземним агентом». Пугачова заявила, що солідарна зі своїм чоловіком та публічно звернулася до Мін’юсту РФ з проханням теж додати її до переліку осіб «іноземних агентів».

Читайте також: Такі туристи тут небажані! Які країни приймали росіян цього літа
Теги: війна Вконтакте росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Напис на шкарпетках Сартса: «Топчу русню!»
Директор центру при НАТО одягнув шкарпетки українського бренду. Росіянам не сподобалося 
Сьогодні, 13:29
Тоні Радакін вважає, що попри проблеми РФ, війна може тривати ще досить довго
Стратегічний провал: британський адмірал вказав на прорахунки Путіна в Україні
Сьогодні, 15:20
Росія перекинула в Україні системи ППО з баз поблизу Санкт-Петербурга
Через війну Росія послабила протиповітряний захист малої батьківщини Путіна – ЗМІ
Сьогодні, 16:49

Телеком

Російська соцмережа «Вконтакте» почала блокувати збори коштів для армії РФ
Російська соцмережа «Вконтакте» почала блокувати збори коштів для армії РФ
Українські хакери зламали сайт Мособленерго
Українські хакери зламали сайт Мособленерго
Частина українців отримуватиме сповіщення про небезпеку по-новому: як це буде
Частина українців отримуватиме сповіщення про небезпеку по-новому: як це буде
Мобільний оператор знову піднімає тарифи
Мобільний оператор знову піднімає тарифи
Twitter дозволить редагувати дописи, але функція буде доступна не всім
Twitter дозволить редагувати дописи, але функція буде доступна не всім
Мінцифри відкриє доступ до нових послуг у «Дії»
Мінцифри відкриє доступ до нових послуг у «Дії»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Ексглава МЗС Румунії закликав Україну віддати свої землі РФ та ще трьом країнам
110K
Байден заговорив про ядерний удар: чому це поганий знак для світу
32K
Гройсман кардинально змінив стиль (фото)
26K
Використання іранських дронів Росією є значною загрозою для ЗСУ, – WSJ
21K
Про роль Єрмака у контрнаступі. Диявол ховається в дрібницях
18K
Тищенко «забув» про мерседес. Антикорупційне агентство назвало своїх «жертв» під час війни

Новини

ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
Вчора, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
16 вересня, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
16 вересня, 07:12
П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
15 вересня, 21:02
Сильні поділилися силою: Parimatch долучився до збору крові для військових
15 вересня, 12:54

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту