Через війну Росія послабила протиповітряний захист малої батьківщини Путіна – ЗМІ

Росія перекинула в Україну системи ППО із декількох баз поблизу Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, з якого родом російський диктатор Володимир Путін, одне з найбільш важливих місць для протиповітряної оборони Росії, однак з цього регіону російська армія перекидає в Україну велику кількість систем протиповітряної оборони (ППО) і ракет до них. Про це з посиланням на супутникові знімки пише фінська інформаційна агенція Yle.

Як зазначається, на знімках видно, що впродовж літа пускові установки і ракети зникли з бази в Зеленогорську в районі Карельського перешийка.

Агентство зауважує, що Санкт-Петербург – друге за важливістю місто Росії. І воно зазвичай оточене 14 базами протиповітряної оборони. Тепер частина з цих баз повністю порожні.

«Судячи зі знімків, чотири бази ППО були повністю позбавлені техніки», – сказав виданню військовий експерт і майор у відставці Марко Еклунд, який стежить за армією Росії вже понад 20 років. Він проаналізував фото, зроблені супутником, на прохання журналістів.

За словами Еклунда, спустошення баз навряд чи сильно ослабить оборону Санкт-Петербурга. Тому що техніка, яку перекинули в Україну, була старою. Тож Росії вона не потрібна для захисту міста. Однак, російські війська дедалі частіше застосовують застарілу техніку і ракети у війні проти України. Оскільки сучасне високоточне озброєння вже в дефіциті.

Супутникові знімки були зроблені приватними компаніями на замовлення видання. Найсвіжіші з них були зняті в серпні і вересні. Найбільш очевидні зміни на них помітні в районі на південний захід від Санкт-Петербурга. Там зникли дві батареї ППО. Всі пускові установки були демонтовані з платформ поблизу села Керстово. За пів кілометра на північний схід розташована ще одна батарея. Звідси російські військові теж забрали всі пускові установки. В обох місцях лишилися тільки радари.

Також зазначається, що з регіону зникли 25 контейнерів з ракетами, в яких могло бути по 100 ракет в кожному. Еклунд сказав виданню, що поблизу озера Лагода контейнери з ракетами повантажили на транспортні платформи ще в травні.

Видання зауважує, що раніше Росія використовувала у війні проти України ракети і озброєння, які зберігалися в регіонах, розташованих найближче до українського кордону. Ці регіони також було прийнято вважати не такими важливими в обороні, як Санкт-Петербург. Фінське видання допускає, що оскільки старі системи С-300 були зняті з озброєння, цілком можливо, що Росія вирішила використати їх «по-максимуму» у війні проти України. Головне управління розвідки Збройних сил України раніше повідомляло, що таких ракет при нинішніх темпах використання вистачить Москві ще на три роки.

«Ці старі ракети використовують проти наземних цілей так, щоб вони завдали якомога більше шкоди цивільним», – сказав майор Еклунд.

Ракети ППО не призначені для знищення наземних цілей, але їх все ж можна використовувати для цього. Їхні боєголовки досить невеликі. Тому що для знищення повітряних цілей потрібен невеликий вибух. Однак, Росія дедалі частіше використовує ракети ППО, тому що у неї закінчуються звичайні балістичні ракети.

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