Telegram-канал анонсував масштабний теракт у Львові: реакція МВС

Telegram-канал адмініструвався з території РФ

Telegram-канал, який поширював інформацію про теракти у Львові, заблоковано. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Як зазначає міністерство, на момент блокування аудиторія онлайн-ресурсу налічувала понад 2,5 тис. учасників.

«Відомо, що канал адмініструвався з території РФ. Вже не вперше ворожа дезінформація намагається посіяти паніку та дестабілізувати настрої в суспільстві», – йдеться в повідомленні.

Наразі тривають оперативні заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до поширення повідомлень.

«Безпеці громадян, і особливо дітей у школах, завжди приділяється особлива увага. Правоохоронці мають відпрацьований алгоритм реагування у подібних ситуаціях і неухильно дотримуються його зараз. Усі профільні служби задіяні в межах компетенції», – додає пресслужба відомства.

Як повідомлялося, у результаті спецоперації у різних регіонах України було нейтралізовано агентурну групу ФСБ, яка готувала підпали у місцях масового перебування людей.

До слова, французькі правоохоронці запобігли трьом спробам терактів у Парижі та інших містах під час проведення Олімпійських та Паралімпійських ігор.