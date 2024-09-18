Telegram-канал анонсував масштабний теракт у Львові: реакція МВС
Telegram-канал адмініструвався з території РФ
Telegram-канал, який поширював інформацію про теракти у Львові, заблоковано. Про це повідомляє пресслужба МВС.
Як зазначає міністерство, на момент блокування аудиторія онлайн-ресурсу налічувала понад 2,5 тис. учасників.
«Відомо, що канал адмініструвався з території РФ. Вже не вперше ворожа дезінформація намагається посіяти паніку та дестабілізувати настрої в суспільстві», – йдеться в повідомленні.
Наразі тривають оперативні заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до поширення повідомлень.
«Безпеці громадян, і особливо дітей у школах, завжди приділяється особлива увага. Правоохоронці мають відпрацьований алгоритм реагування у подібних ситуаціях і неухильно дотримуються його зараз. Усі профільні служби задіяні в межах компетенції», – додає пресслужба відомства.
Як повідомлялося, у результаті спецоперації у різних регіонах України було нейтралізовано агентурну групу ФСБ, яка готувала підпали у місцях масового перебування людей.
До слова, французькі правоохоронці запобігли трьом спробам терактів у Парижі та інших містах під час проведення Олімпійських та Паралімпійських ігор.
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