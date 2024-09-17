«Віддав свій інсулін росіянину». Пресофіцер розповів, хто лишилися на підконтрольних ЗСУ районах Курщини

«В одному населеному пункті ми виявили відразу шістьох лежачих – їх залишили у будинках, навіть не повідомивши сусідам»

У підконтрольних ЗСУ районах Курщини залишилися дуже різні люди: ті, хто не встиг виїхати, не мав автомобіля або не знав, куди виїхати. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів пресофіцер Олексій Дмитрашківський, який є сполучною ланкою між військовою комендатурою та місцевим населенням у Курській області Росії.

За словами пресофіцера, на Курщині є й громадяни України, які приїхали доглядати старих мам чи інших родичів. Також там є діти. Але переважно залишилися літні люди, які чи то самі відмовилися виїздити, чи то їх кинули.

«В одному населеному пункті ми виявили відразу шістьох лежачих – їх залишили у будинках, навіть не повідомивши сусідам чи написом десь на дверях під’їзду про те, що цих людей залишено самих. Тобто їх залишили помирати. Добре, що відбувався обхід усіх житлових приміщень і цих людей виявили. Їм надається зараз медична допомога. Можете уявити, що декілька днів люди лежали без води, без їжі, ліків, не маючи можливості справити свої природні потреби! У деяких були пролежні, по яких лазили опариші. Картина була страшна. Довелося мити, одягати памперси», – розповів Дмитрашківський.

За словами пресофіцера, на сьогоднішній день призначено людей серед місцевого населення, які щодня ходять доглядати та годувати немічних, а щотижня до них приїздить наш медик.

Дмитрашківський розповів, що у Суджі є інтернат, у якому живуть мешканці самої Суджі та навколишніх сіл, що потребують сторонньої допомоги та які втратили своє житло.

За словами пресофіцера, у підконтрольних ЗСУ районах Курщини працюють військові медики. Якщо потрібна якась особлива консультація, військові можуть привозити цивільних медиків

«Справді, є кілька хворих на цукровий діабет, зокрема, інсулінозалежні. Також є хворі після інсульту та люди з хворобою Паркінсона. Їх не так і багато, але вони є», – розповів Дмитрашківський.

Пресофіцер визнає, у регіоні є велика проблема з препаратами інсуліну.

«Буквально вчора ми були в одному селі і я віддав свій інсулін (у мене також цукровий діабет) людині з І групою інвалідності, яка лежить після інсульту. То я поділився», – зізнався Дмитрашківський.

Військова комендатура вирішує питання із забезпеченням людей медикаментами, бо ситуація непроста. За словами пресофіцера, основний тягар у забезпеченні медикаментами лягає на Збройні сили та Сумську обласну військову адміністрацію, яка забезпечує, як може, і медикаментами, і продуктами.

Дмитрашківський розповів, що у підконтрольних ЗСУ районах Курщини лишаються десятки дітей, багато підлітків. Є навіть немовля, яке народилося тут менше, ніж місяць тому.

«Вагітна жінка була у важкому стані, їй надали допомогу медики Збройних сил. Дитина народилася з дещо меншою вагою за норму, але її врятували. Зараз забезпечуємо її памперсами, завезли тій родині продукти харчування, газовий балон для того, щоб вони мали можливість приготувати їжу, підігріти воду, аби скупати немовля», - розповів пресофіцер.

Нагадаємо, військова комендатура на Курщині вже зараз починає готуватися до зими і думає про опалення у помешканнях місцевих жителів. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів пресофіцер Олексій Дмитрашківський, який є сполучною ланкою між військовою комендатурою та місцевим населенням у Курській області Росії.