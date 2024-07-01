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США переводять європейські бази в бойову готовність через загрозу терактів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США переводять європейські бази в бойову готовність через загрозу терактів
Невідомо, які розвідувальні дані викликали посилення заходів безпеки на військових базах США в Європі
фото з відкритих джерел

Сполучені Штати не бачили подібного рівня загрози «щонайменше десять років»

Кілька військових баз США в Європі переведено в режим підвищеної бойової готовності. Причиною цьому стала потенційна загроза терактів, пише CNN.

Як зазначає телеканал, рівень захисту підвищили до другого через побоювання, що теракти можуть вчинити проти військового персоналу чи об’єктів на цих базах. Зокрема, такий рівень небезпеки запровадили 30 червня на американській військовій базі у Штутгарті в Німеччині, де розташована штаб-квартира командування військ США у Європі.

Один зі співрозмовників CNN, який перебуває на військовій базі США в Європі, на умовах анонімності розповів, що вони не бачили такого рівня загрози «щонайменше десять років».

При цьому, як зазначає видання, невідомо, які розвідувальні дані викликали посилення заходів безпеки на військових базах США в Європі. Журналісти CNN припустили, що підвищення заходів безпеки на американських базах може бути пов'язане зі зробленими раніше європейською владою заявами про потенційну терористичну загрозу напередодні Олімпійських ігор у Парижі та під час чемпіонату Європи з футболу, який зараз триває в Німеччині.

У травні 2024 року газета The New York Times із посиланням на джерела в американських та європейських службах безпеки писала, що Головне розвідувальне управління Міноборони Росії активізувало диверсійні операції в Європі в рамках кампанії з підриву підтримки України.

Нагадаємо, вісім чоловіків з Таджикистану, які потенційно пов'язані з ІДІЛ з Центральної Азії, були заарештовані у Нью-Йорку, Філадельфії та Лос-Анджелесі.

До слова, за три місяці в Росії відбулося два збройних напади, які забрали життя людей. Відповідальність за теракт у «Крокус холі» взяла на себе Ісламська держава (ІДІЛ). І хоча на сьогодні достеменно невідомо, хто є відповідальним за збройний напад у Дагестані, між подіями у цьому регіоні та в Москві є багато спільного, а саме, ймовірно: причетність радикальних ісламістів.

Читайте також: Путін готує теракти на Олімпіаді у Парижі?
Теги: США теракт Європа

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