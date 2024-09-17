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Ймовірна страта мечем українського полоненого: прокуратура розпочала розслідування

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ймовірна страта мечем українського полоненого: прокуратура розпочала розслідування
Росіяни, ймовірно, стратили мечем українського полоненого
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Злочинний режим продовжує цілеспрямовану політику зі знищення всього українського, демонструючи на увесь світ свою надзвірячу жорстокість та цинічно зневажаючи будь-які цінності та норми цивілізованого світу», – генпрокурор

Розпочато розслідування за фактом ймовірної страти українського військовослужбовця представниками російської армії. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

«За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Офіс генпрокурора зауважив, що наразі проводиться низка слідчих та розшукових дій, досліджуються обставини страти для встановлення причетних та винних осіб: «У рамках кримінального провадження спрямовано доручення та запити до відповідних компетентних служб та установ».

«Злочинний режим продовжує цілеспрямовану політику зі знищення всього українського, демонструючи на увесь світ свою надзвірячу жорстокість та цинічно зневажаючи будь-які цінності та норми цивілізованого світу. Наша мета – знайти і покарати кожного, хто причетний до цих злочинів. Світ має бачити звірства окупантів і рішуче реагувати на кожен такий випадок. Лише спільними зусиллями ми можемо покарати це зло», – наголосив генеральний прокурор Андрій Костін.

Нагадаємо, що російські загарбники, ймовірно, стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перевʼязаними скотчем руками. Лубінець нагадав, що такі дії росіян є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

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Теги: військові окупанти окупація смерть полон росія росіяни Україна ЗСУ війна

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