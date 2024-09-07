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Переполох у Воронезькій області: оголошено режим надзвичайної ситуації

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Переполох у Воронезькій області: оголошено режим надзвичайної ситуації
Росіяни наголошують, що постраждалих внаслідок пожежі немає
фото ілюстративне

Проводиться евакуація жителів одного населеного пункту

Під російським Воронежем через нібито атаку спалахнула пожежа на складі боєприпасів. Через детонацію у частині Воронезької області влада оголосила режим надзвичайної ситуації. Про це повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв у Telegram.

«На території Острогозького району, де вночі виникла пожежа поряд із вибухонебезпечними об'єктами та почалася детонація, оголошено режим НС», – написав він.

Також він повідомляв про евакуацію жителів одного населеного пункту. За словами губернатора, у небезпечній зоні нібито опинилися кілька десятків людей.

Росіяни наголошують, що постраждалих немає.

Як повідомлялося, сьогодні, 7 вересня, вночі безпілотники обстріляли Острогожський район. Росіяни скаржилися на звуки вибухів та детонацію боєприпасів. Попередньо відомо, що горить склад боєприпасів.

Окупаційна влада повідомила про обстріл складу боєприпасів. Жителів одного із сіл евакують в сусіднє село. Росіяни повідомляють, що пожежа та детонація боєприпасів триває дві години.

Це вже друга атака на Острогожський район за останні два тижні. 24 серпня українські сили вже завдали нищівного удару по складу боєприпасів російської армії, після якого детонація тривала близько доби.

Нагадаємо, атака дронів на Росію: у Воронезькій області спалахнула пожежа на складі.

Теги: пожежа росія обстріл боєприпаси

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