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РФ може організувати теракт в Москві, щоб звинуватити Україну – РНБО

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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РФ може організувати теракт в Москві, щоб звинуватити Україну – РНБО
Росіяни навмисне можуть влаштувати теракт у Москві
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ворог не може знайти приводів, аби звинуватити Україну у воєнних злочинах, тому може організувати теракт

Росія може організувати теракт в Москві, щоб спробувати звинуватити Україну в тероризмі. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Коваленко.

На думку Коваленка, росіяни навмисне можуть влаштувати теракт у Москві, щоб звинуватити у цьому Україну. Це може відбутися на тлі успішних дій ЗСУ у Курській області.

«Росія не може знайти приводів, щоб звинуватити Україну у воєнних злочинах, бо їх нема. Саме тому Росія цілком може організувати теракт в Москві, як це вже робилося в «Крокусі», щоб спробувати звинуватити Україну в тероризмі і тиснути на наших союзників», – написав Коваленко.

Нагадаємо, російські силовики посилюють заходи безпеки у столиці країни-агресорки Москві нібито через загрозу проникнення диверсійних груп. У першому і другому полках особливого призначення, а також в Національній гвардії з числа співробітників сформовані щоденні резерви.

До слова, через активний наступ ЗСУ у Курській області РФ стало очевидно, що на третій рік повномасштабної війни Росії бракує військових. Тож Кремль, який всіма силами намагається цього уникнути, може оголосити загальну мобілізацію.  Росії потрібно близько 500 000 нових солдатів протягом наступних 12 місяців для компенсації виснаження військ в Україні.

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Теги: Москва теракт росія

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