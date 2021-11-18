«Тисяча Зеленського». Обіцянкою президента вже користуються шахраї (фото)

За даними Приватбанку, шахраї виманюють особисті дані в українців під приводом виплат від держави

Шахраї почали видурювати особисті дані українців під приводом виплат за щеплення від Covid-19. Про це повідомив Приватбанк на своїй сторінці у Facebook. Зловмисники активізувалися після новин про виплати вакцинованим, які анонсував президент Володимир Зеленський.

За даними фахівців банку, вже зафіксовані випадки, коли клієнтам у популярних месенджерах приходить повідомлення про доступні виплати за вакцинацію на кілька тисяч гривень.

Далі шахраї пропонують перейти за посиланням на фейкові ресурси, нібито, для отримання виплат та виманюють особисті дані та реквізити банківських карток.

«Приватбанк попереджає своїх клієнтів, не відкривати такі повідомлення від шахраїв і не реагувати на подібні привабливі повідомлення про грошові компенсації чи виплати. Також ні в якому разі не можна вводити свої особисті дані чи дані платіжних карток на підроблених сайтах чи мобільних сервісах», – йдеться у повідомлені банку.

Наприкінці жовтня про схожу шахрайську схему розповіла також «Нова пошта». Як повідомили представники компанії, шахраї від імені поштового оператора розповсюджують в месенджерах інформацію про нібито акцію, в якій можна виграти гроші. В компанії наголошують, що жодних подібних акцій «Нова пошта» не проводить.

Розпізнати шахрайське повідомлення дуже просто: на мобільних пристроях під картинкою розіграшу прописана несправжня адреса офіційного сайту «Нової пошти» – посилання веде на сторінку фейкового сайту, який може містити шкідливе програмне забезпечення.

Переходячи за такими посиланнями, користувачі ризикують підхопити «вірус» та надати зловмисникам свої персональні дані. Таким чином шахраї можуть вкрасти, наприклад, дані банківської картки.

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Джерело: ITC.ua