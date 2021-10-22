«Нова пошта» виявила нову шахрайську схему. Як вона працює

Компанія «Нова пошта» повідомила, що від її імені шахраї інтернеті намагаються надурити українців

В Україні діє нова шахрайська компанія, яка проводиться від імені «Нової пошти». Як повідомили представники компанії, шахраї від імені поштового оператора розповсюджують в месенджерах інформацію про нібито акцію, в якій можна виграти гроші.

В компанії наголошують, що жодних подібних акцій «Нова пошта» не проводить і наполегливо радить користувачам бути пильними.

«… ви могли отримати в один зі своїх меседжерів повідомлення нібито від компанії «Нова пошта» про акцію, в якій можна виграти гроші. Не переходьте за посиланням, це шахраї! Наразі повідомляємо, що жодних подібних акцій компанія не проводить», – йдеться у повідомлені компанії.

Розпізнати шахрайське повідомлення дуже просто: на мобільних пристроях під картинкою розіграшу прописана несправжня адреса офіційного сайту «Нової пошти» – посилання веде на сторінку фейкового сайту, яка може містити шкідливе програмне забезпечення.

Переходячи за такими посиланнями, користувачі ризикують підхопити «вірус» та надати зловмисникам свої персональні дані. Таким чином шахраї можуть вкрасти, наприклад, дані банківської картки.

Як найчастіше дурять українців в інтернеті, дивіться з цим посиланням.

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