У Facebook, Instagram та WhatsApp стався збій

Неполадки у роботі застосунків від Meta спостерігаються у користувачів з різних країн

Користувачі скаржаться на проблеми із завантаженням додатків

Користувачі повідомляють про збій у роботі додатків від компанії Meta. Йдеться про Facebook, Instagram та WhatsApp. Про це свідчать дані порталу Downdetector.

Зокрема, користувачі скаржаться на проблеми із завантаженням додатків. Неполадки у роботі застосунків спостерігається у користувачів з різних країн, зокрема й в Україні.

У додатках Meta стався масштабний збій скріншот

Більшість користувачі Instagram мають проблеми з додатком, Facebook – з додатком, сайтом та входом в акаунт, а у WhatsApp – з додатком та можливістю надсилати повідомлення.

Скарги користувачів на проблеми з Instagram скріншот

Користувачі Facebook скаржаться на проблеми з додатком та вебсайтом скріншот

Нагадаємо, у соцмережах Facebook та Instagram стався масштабний збій. Зокрема, користувачі повідомляють про проблеми з входом в акаунт.

Раніше у роботі популярного месенджера Telegram стався масштабний збій. 40% користувачів скаржилися на підключення до сервера, 28% користувачів повідомляли про проблеми із додатком, та 32% зіткнулися із проблемами при відправленні/отриманні повідомлень.