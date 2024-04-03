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У Facebook, Instagram та WhatsApp стався збій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Facebook, Instagram та WhatsApp стався збій
Неполадки у роботі застосунків від Meta спостерігаються у користувачів з різних країн
фото з відкритих джерел

Користувачі скаржаться на проблеми із завантаженням додатків

Користувачі повідомляють про збій у роботі додатків від компанії Meta. Йдеться про Facebook, Instagram та WhatsApp. Про це свідчать дані порталу Downdetector.

Зокрема, користувачі скаржаться на проблеми із завантаженням додатків. Неполадки у роботі застосунків спостерігається у користувачів з різних країн, зокрема й в Україні.

У додатках Meta стався масштабний збій
У додатках Meta стався масштабний збій
скріншот

Більшість користувачі Instagram мають проблеми з додатком, Facebook – з додатком, сайтом та входом в акаунт, а у WhatsApp – з додатком та можливістю надсилати повідомлення.

Скарги користувачів на проблеми з Instagram
Скарги користувачів на проблеми з Instagram
скріншот
Користувачі Facebook скаржаться на проблеми з додатком та вебсайтом
Користувачі Facebook скаржаться на проблеми з додатком та вебсайтом
скріншот

Нагадаємо, у соцмережах Facebook та Instagram стався масштабний збій. Зокрема, користувачі повідомляють про проблеми з входом в акаунт.

Раніше у роботі популярного месенджера Telegram стався масштабний збій. 40% користувачів скаржилися на підключення до сервера, 28% користувачів повідомляли про проблеми із додатком, та 32% зіткнулися із проблемами при відправленні/отриманні повідомлень.

Читайте також: Збій у роботі Meta: мережа вибухнула мемами
Теги: Facebook Instagram WhatsApp соцмережі

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