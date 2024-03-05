У Facebook та Instagram стався масштабний збій (оновлено)

Користувачі повідомляють про проблеми з входом у персональні акаунти

У соцмережах Facebook та Instagram стався масштабний збій. Зокрема, користувачі повідомляють про проблеми з входом в акаунт.

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Зокрема, станом на 17:10 користувачі масово повідомляли, що їх «викинуло» з їхніх облікових записів.

Станом на 18:00, кількість скарг на Facebook вже перейшов позначку у 500 тисяч. Так само збільшилися скарги і в інших соцмережах.

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Збій у Facebook скріншот з сайту Downdetector

Крім того, збій зафіксовано в Instagram. Кількість скарг вже перейшла позначку у 75 тисяч.

Збій в Instagram скріншот з сайту Downdetector

Також Downdetector фіксує скарги на збій у роботі YouTube. Кількість скарг вже перейшла позначку у 4 тисячі.

Збій в YouTube скріншот з сайту Downdetector

Крім того, збої були зафіксовані у сервісах Google, WhatsApp, ТікТок та інші популярні сервіси дають збій по всьому світу.

скріншот з сайту Downdetector

Станом на 18:20, в компанії Meta заявили, що знають про проблеми з Facebook та Instagram. Про це повідомив речник Meta Енді Стоун у соцмережі X.

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Станом на 18:30, Facebook вже працює.

Раніше також фіксувалися проблеми з публікаціями та оновленням інформації у дописах.

Нагадаємо, у Червоному морі перерізано три кабелі, які забезпечували глобальний інтернет і комунікації.

Як повідомлялося, у соціальній мережі Telegram вдень 18 лютого спостерігався збій у роботі. Користувачі скаржилися, що у них не відправляються повідомлення, а також зникли папки.

До слова, у восьми країнах Євросоюзу організації захисту прав споживачів подали скарги до національних органів захисту даних проти компанії Meta, стверджуючи, що корпорація незаконно збирає дані користувачів платної підписки на Facebook без реклами.