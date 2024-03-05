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У Facebook та Instagram стався масштабний збій (оновлено)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Facebook та Instagram стався масштабний збій (оновлено)
У соцмережах фіксується збій
фото з відкритих джерел

Користувачі повідомляють про проблеми з входом у персональні акаунти

У соцмережах Facebook та Instagram стався масштабний збій. Зокрема, користувачі повідомляють про проблеми з входом в акаунт.

Зокрема, станом на 17:10 користувачі масово повідомляли, що їх «викинуло» з їхніх облікових записів. 

Станом на 18:00, кількість скарг на Facebook вже перейшов позначку у 500 тисяч. Так само збільшилися скарги і в інших соцмережах.

Збій у Facebook
Збій у Facebook
скріншот з сайту Downdetector

Крім того, збій зафіксовано в Instagram. Кількість скарг вже перейшла позначку у 75 тисяч.

Збій в Instagram
Збій в Instagram
скріншот з сайту Downdetector

Також Downdetector фіксує скарги на збій у роботі YouTube. Кількість скарг вже перейшла позначку у 4 тисячі.

Збій в YouTube
Збій в YouTube
скріншот з сайту Downdetector

Крім того, збої були зафіксовані у сервісах Google, WhatsApp, ТікТок та інші популярні сервіси дають збій по всьому світу.

У Facebook та Instagram стався масштабний збій (оновлено) фото 1
скріншот з сайту Downdetector

Станом на 18:20, в компанії Meta заявили, що знають про проблеми з Facebook та Instagram. Про це повідомив речник Meta Енді Стоун у соцмережі X.

У Facebook та Instagram стався масштабний збій (оновлено) фото 2

Станом на 18:30, Facebook вже працює. 

Раніше також фіксувалися проблеми з публікаціями та оновленням інформації у дописах.

Нагадаємо, у Червоному морі перерізано три кабелі, які забезпечували глобальний інтернет і комунікації.

Як повідомлялося, у соціальній мережі Telegram вдень 18 лютого спостерігався збій у роботі. Користувачі скаржилися, що у них не відправляються повідомлення, а також зникли папки.

До слова, у восьми країнах Євросоюзу організації захисту прав споживачів подали скарги до національних органів захисту даних проти компанії Meta, стверджуючи, що корпорація незаконно збирає дані користувачів платної підписки на Facebook без реклами.

Теги: Google інтернет Facebook Telegram YouTube Instagram соцмережі збій

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