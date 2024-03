Міністр оборони Великої Британії покепкував із Чорноморського флоту РФ

Чорноморський флот Росії зазнає величезних втрат через розв’язану Кремлем війну в Україні та незаконну анексію Криму. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, коментуючи ураження двох російських великих десантних кораблів у порту Севастополя.

За його словами, російський флот у Чорному морі тепер «функціонально неактивний».

«Росія плавала Чорним морем від 1783 року, але тепер змушена обмежувати свій флот портом. І навіть там тонуть кораблі Путіна!» – наголосив він у своєму дописі в соцмережі Х.

