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Міністр оборони Великої Британії покепкував із Чорноморського флоту РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Міністр оборони Великої Британії покепкував із Чорноморського флоту РФ
Флот Росії зазнає величезних втрат
фото з відкритих джерел

За словами Гранта Шаппса, російський флот у Чорному морі тепер «функціонально неактивний»

Чорноморський флот Росії зазнає величезних втрат через розв’язану Кремлем війну в Україні та незаконну анексію Криму. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, коментуючи ураження двох російських великих десантних кораблів у порту Севастополя.

За його словами, російський флот у Чорному морі тепер «функціонально неактивний».

«Росія плавала Чорним морем від 1783 року, але тепер змушена обмежувати свій флот портом. І навіть там тонуть кораблі Путіна!» – наголосив він у своєму дописі в соцмережі Х.

Раніше Військово-морські сили повідомили, скільки у Росії залишилося великих десантних кораблів

Нагадаємо, українські захисники уразили два великі десантні кораблі РФ під час нічної атаки на Крим. 

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Теги: росія міністр Порту грант соцмережі

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