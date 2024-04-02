У роботі Telegram стався збій

Користувачі повідомляють про проблеми із завантаження медіафайлів

У роботі популярного месенджера Telegram стався масштабний збій. Про це свідчать дані порталу Downdetector.

Користувачі повідомляють, що не вдається завантажити медіафайли.

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Зокрема 40% користувачів скаржаться на підключення до сервера, 28% користувачів повідомляють про проблеми із додатком, та 32% зіткнулися із проблемами при відправленні/отриманні повідомлень.

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Нагадаємо, останній збій у роботі месенджера трапився у середині березні.

Як повідомлялося, Верховна Рада вже обговорює питання регулювання месенджера Telegram. Зокрема, адміністрація Telegram відмовляється блокувати канали, які розповсюджують російську пропаганду, що може привести до блокування месенджера в Україні.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що заборона популярного в Україні месенджера Telegram можлива за умови, якщо влада отримає документи, які підтвердять наявність загрози. За його словами, Telegram є системою впливу, де люди за гроші починають просувати ті чи інші речі.