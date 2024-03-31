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Ілон Маск заявив, що Росія може захопити Одесу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ілон Маск заявив, що Росія може захопити Одесу
Ілон Макс зробив нову скандальну заяву щодо війни в Україні
фото: Reuters

Маск: «Росія, безумовно, захопить більше землі, ніж вона має сьогодні»

Американський мільярдер Ілон Маск зробив нову скандальну заяву щодо війни в Україні, заявивши, що Росія може «дійти до Дніпра» й захопити Одесу. Про це він написав у своїй соцмережі Х.

«Це було трагічною втратою життів для України – атакувати більшу армію, яка мала глибоку оборону, мінні поля та сильнішу артилерію, коли Україна не мала переваги в бронетехніці чи в повітрі. Будь-який дурень міг це передбачити», – заявив Маск.

Він зазначив, що рік тому рекомендував Україні спрямувати всі ресурси на оборону.

«У Росії немає шансів захопити всю Україну, оскільки місцевий опір на заході буде надзвичайним, але Росія, безумовно, захопить більше землі, ніж вона має сьогодні», – вважає американський мільярдер.

На його думку, чим довше триватиме війна, тим більше території захопить Росія, поки не дійде до Дніпра, який важко подолати. Однак, якщо війна триватиме досить довго, Одеса теж впаде.

«Чи втратить Україна весь вихід до Чорного моря чи ні – це, на мою думку, справжнє питання, яке залишається відкритим. Я рекомендую врегулювати це питання шляхом переговорів до того, як це станеться», – вкотре заговорив про переговори Маск.

Нагадаємо, американський мільярдер і бізнесмен Ілон Маск натякнув, що НАТО потрібно розформувати.

Раніше Ілон Маск ошелешив дописом у своїй соцмережі X (колишній Twitter) із зображенням Сталіна. На опублікованій бізнесменом картинці зображений Сталін, який показує жест пальцями у вигляді серця. 

До слова, американський бізнесмен-мільярдер Ілон Маск заявив, що позиція України слабшає з кожним днем, тож слід було б укласти мирну угоду з Росією ще рік тому. Також він підтримує думку, що США варто повністю перекрити військову допомогу Україні.

Раніше Ілон Маск закликав громадян США тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні.

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Теги: війна Україна Ілон Маск соцмережі

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